OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les secteurs essentiels des économies régionales tout en offrant aux travailleurs qualifiés une voie d'accès claire vers la résidence permanente.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu une entente avec le gouvernement du Yukon afin d'aider les travailleurs temporaires qui jouent un rôle crucial dans le développement économique du territoire à devenir ultérieurement des résidents permanents.

Cette mesure temporaire permettra de donner de nouveaux permis de travail à un maximum de 215 travailleurs temporaires désignés et soutenus par le gouvernement du Yukon. Ainsi, ces travailleurs pourront continuer à travailler pendant le traitement de leur demande de résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats du Yukon. Les personnes admissibles doivent démontrer qu'elles répondent aux critères établis; le cas échéant, elles devraient obtenir la résidence permanente en 2025 ou en 2026. Ces travailleurs qualifiés acceptent des postes vacants clés au Yukon et contribuent activement à l'économie et à la diversité sociale du Canada.

À ce jour, IRCC a travaillé avec l'Alberta, le Manitoba et le Yukon pour y mettre en œuvre cette mesure. IRCC demeure disposé à explorer avec l'ensemble des provinces et territoires des options qui permettraient d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre de résidents temporaires actuels tout en répondant aux besoins des administrations relativement au marché du travail.

IRCC continuera de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'atteindre nos objectifs communs en matière d'immigration économique.

« En donnant de nouveaux permis de travail pour les travailleurs qualifiés au Yukon, non seulement nous répondons aux besoins liés au marché du travail local dans des secteurs essentiels, mais nous donnons aussi à plus de résidents temporaires une voie d'accès claire vers la résidence permanente. Cette entente est une étape clé de notre collaboration continue avec les provinces et les territoires pour répartir les avantages de l'immigration dans tout le pays, et renforcer le tissu social et économique de nos communautés. Les autres provinces et territoires qui ont besoin de conserver leurs travailleurs qualifiés peuvent toujours avoir recours à cette option. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Cette entente constitue une avancée majeure qui permettra aux ressortissants étrangers de demeurer au Yukon et de continuer à apporter une contribution précieuse à notre marché du travail jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de présenter une demande dans le cadre du Programme des candidats du Yukon. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien dans la mise en œuvre de cette approche collaborative en matière d'immigration au sein du territoire. Cette mesure temporaire permettra d'offrir une plus grande certitude aux ressortissants étrangers qui vivent au Yukon pendant que nous soutenons leur transition vers la résidence permanente. »

- L'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon, ministre du Conseil exécutif, ministre du Développement économique et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« En donnant de nouveaux permis de travail pour les travailleurs qualifiés au Yukon, nous aidons les employeurs locaux à conserver leur précieux personnel. Cette initiative donne également un coup de pouce à l'économie et soutient la croissance de notre population. J'ai été personnellement très actif pour que ces mesures se concrétisent et pour que notre communauté bénéficie de ces changements. Cette entente souligne l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir et à renforcer le tissu social et économique de nos communautés et du Nord. »

- Brendan Hanley, député, Yukon

En 2023, environ 23 % de toutes les admissions de résidents permanents sont passées par le Programme des candidats des provinces et des territoires, qui aide directement les provinces et les territoires à répondre à leurs besoins liés au marché du travail.

En 2023, le Programme des candidats des provinces a représenté près de 40 % des admissions économiques prévues, ce qui en fait le programme d'immigration économique le plus important du Plan des niveaux d'immigration.

En 2023, près de 157 000 personnes sont passées du statut de travailleur à celui de résident permanent à l'échelle nationale.

