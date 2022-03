Lancement du Programme d'immigration au Canada atlantique pour stimuler la croissance économique et attirer les travailleurs qualifiés

OTTAWA, ON, le 4 mars 2022 /CNW/ - L'immigration est essentielle pour l'avenir des collectivités de tout le pays, en particulier celles du Canada atlantique. Le Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique a permis d'accueillir plus de 12 700 nouveaux arrivants dans la région, ce qui a renforcé nos collectivités et aidé nos entreprises à réussir. Nous avons annoncé le nouveau Programme d'immigration au Canada atlantique permanent en reconnaissance de la nécessité de s'appuyer sur cette réussite tandis que nous continuons à nous remettre de la pandémie et à pallier les pénuries de main-d'œuvre au Canada atlantique.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que l'acceptation des demandes pour le Programme d'immigration au Canada atlantique permanent commencerait le 6 mars 2022. Les candidats ayant une approbation valide d'une entreprise du Canada atlantique pourront présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du programme permanent. Ce programme dynamique aidera les provinces de l'Atlantique à attirer davantage de nouveaux arrivants qualifiés pour stimuler notre relance économique et favoriser la croissance dans la région.

Depuis 2017, les employeurs participants ont présenté plus de 9 800 offres d'emploi dans des secteurs clés, notamment ceux des soins de santé, de la fabrication, de l'hébergement et des services d'alimentation. Plus important encore, plus de 90 % des candidats vivaient toujours dans la région après un an. Ce fait montre la nature résiliente et accueillante des collectivités du Canada atlantique.

Le Programme d'immigration au Canada atlantique aide à faire du Canada atlantique une destination de choix pour les travailleurs qualifiés et les diplômés étrangers. Il répond directement aux graves problèmes démographiques et économiques de la région et contribuera à bâtir un avenir brillant et prospère pour le Canada atlantique.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les employeurs et les gouvernements provinciaux pour assurer une transition harmonieuse du programme pilote au programme permanent. Pour en savoir plus sur le Programme d'immigration au Canada atlantique et la façon de présenter une demande, visitez notre site Web.

« Les nouveaux arrivants ont joué un rôle clé dans le renforcement des collectivités au Canada atlantique et le succès des entreprises. Grâce à une collaboration étroite avec les employeurs et nos partenaires provinciaux, le Programme d'immigration au Canada atlantique attirera des travailleurs hautement qualifiés et des diplômés étrangers dans notre région et aidera à rebâtir notre économie, à remédier à notre pénurie de main-d'œuvre et à bâtir un avenir prospère pour le Canada atlantique. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faisant partie de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique du gouvernement du Canada , le Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique visait à accélérer la croissance de l'économie du Canada atlantique et à mettre à l'essai de nouvelles approches en vue d'attirer et de retenir des immigrants qualifiés dans la région. Le programme avait pour but de remédier aux graves problèmes démographiques et économiques de la région, notamment la faible croissance, les pénuries chroniques de main-d'œuvre, le vieillissement de la population active et les difficultés à attirer et à retenir des immigrants qualifiés.

, le Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique visait à accélérer la croissance de l'économie du atlantique et à mettre à l'essai de nouvelles approches en vue d'attirer et de retenir des immigrants qualifiés dans la région. Le programme avait pour but de remédier aux graves problèmes démographiques et économiques de la région, notamment la faible croissance, les pénuries chroniques de main-d'œuvre, le vieillissement de la population active et les difficultés à attirer et à retenir des immigrants qualifiés. Le Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique a maintenant pris fin et les demandes ne sont plus acceptées.

La réglementation relative au Programme d'immigration au Canada Atlantique permanent est entrée en vigueur le 1 er janvier 2022.

janvier 2022. Offrant au moins 6 000 places chaque année, le Programme d'immigration au Canada atlantique viendra compléter le Programme des candidats des provinces dans chaque province de l'Atlantique.

atlantique viendra compléter le Programme des candidats des provinces dans chaque province de l'Atlantique. En 2018-2019, les provinces de l'Atlantique ont connu leur plus forte croissance démographique depuis les années 1970 et l'immigration, notamment celle découlant du programme pilote, a été le principal moteur de cette tendance.

