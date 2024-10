DEC appuie le développement économique régional en investissant 1 M$ dans des projets d'innovation sociale dans l'Est de Montréal.

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Est de Montréal a les atouts et le potentiel pour devenir un pôle de développement économique et social de premier plan au Québec. Reconnaissant ce potentiel, le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer la transformation économique de ce secteur de la métropole en soutenant sa revitalisation, son attractivité et sa réindustrialisation durable, tout en mettant en œuvre une approche novatrice de développement économique pour ce territoire.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui le lancement d'un appel de projets pour lequel DEC consacrera une enveloppe de 1 M$ afin d'appuyer de nouveaux projets en innovation sociale dont les retombées économiques, sociales et environnementales sont clairement destinées au territoire visé par l'Initiative d'appui au développement économique de l'Est de Montréal.

La ministre annonce également, dans le cadre de cette initiative, un soutien de 95 000 $ à la Maison de l'innovation sociale, un organisme spécialisé en accompagnement et incubation de projets. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des programmes réguliers de DEC.

Une nouvelle approche pour mieux répondre aux besoins de l'Est de la métropole

DEC vise à maximiser la portée de son soutien aux organisations admissibles en favorisant des projets qui s'inscrivent dans une démarche d'innovation sociale avec un aspect lié au développement économique local, qui répondent aux besoins sur le territoire visé et dont la réalisation serait possible sur un horizon de 18 mois.

Les organisations qui déposent un projet devront démontrer leur ancrage et leur engagement envers la communauté locale ou le lieu spécifique où le projet sera mis en œuvre.

DEC accepte dès à présent, et ce jusqu'au 29 novembre 2024, le dépôt des demandes dans le cadre de cet appel de projets. Les organisations sont invitées à y participer afin de pouvoir bénéficier d'un financement pouvant aller jusqu'à 50 000 $.

Pour connaître les critères d'admissibilité et pour savoir comment soumettre un projet, les organisations intéressées peuvent consulter le Guide de l'appel de projets et le document Préparation au dépôt d'une demande de financement.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les organismes et les entreprises qui favorisent le développement économique des communautés et des régions du Québec. En appuyant et en mobilisant les acteurs de l'Est de Montréal, nous nous donnons les moyens de développer les atouts et le potentiel de ce secteur de la métropole, qui a tout pour devenir un pôle de développement économique et social de premier plan. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La Maison de l'innovation sociale tient à souligner le leadership de DEC, qui a perçu le potentiel de l'innovation sociale pour résoudre les grands défis du milieu économique. Nous espérons que d'autres ministères fédéraux emboîtent le pas. »

Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice générale, Maison de l'innovation sociale

Faits en bref

Les organisations ayant des projets en innovation sociale qui génèreront des retombées économiques, sociales et environnementales pour l'Est de Montréal et qui ont un ancrage démontré dans ce territoire sont invitées à participer à cet appel de projets afin de pouvoir bénéficier d'un financement de DEC.

Territoire visé : la zone dont la frontière ouest longe l'avenue Papineau du nord au sud, c'est-à-dire de la rivière des Prairies au fleuve Saint-Laurent . Des organisations localisées ailleurs pourront être considérées sous condition que le projet se déroule dans le territoire visé.

. Des organisations localisées ailleurs pourront être considérées sous condition que le projet se déroule dans le territoire visé. Toutes les demandes soumises dans le cadre de cet appel de projets devront être reçues d'ici le 29 novembre 2024, 12 h HNE.

Les organisations retenues pourront recevoir des services d'accompagnement sur mesure de la part de la Maison de l'innovation sociale et bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de ressources spécialisées afin de faciliter le déploiement de projets et favoriser leur réussite.

l'innovation sociale et bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de ressources spécialisées afin de faciliter le déploiement de projets et favoriser leur réussite. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

