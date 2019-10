La Sun Life transforme les soins de santé numériques un clic à la fois

Lumino Santé dépasse les 10 millions d'évaluations de fournisseurs

TORONTO, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Un an après son lancement, Lumino Santé célèbre sa première année à aider les gens d'ici à trouver leurs partenaires de santé en ligne. À ce jour, les Clients de la Sun Life ont soumis plus de 10 millions d'évaluations de fournisseurs de soins de santé sur LuminoSanté.ca - premier réseau canadien de ressources en santé.

« Lumino Santé nous permet de donner vie à la raison d'être de la Sun Life : aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, indique Chris Denys, vice-président principal aux innovations, à la Sun Life. La Sun Life traite chaque année des millions de demandes de règlement liées à des fournisseurs de soins de santé de partout au pays. Cela nous permet de prendre le pouls des gens d'ici à partir de leur expérience ou de celle de leurs proches. »

En vertu de son engagement envers la durabilité, la Sun Life s'engage à fournir à tous les Canadiens les outils et l'information nécessaires pour adopter un mode de vie plus sain. En investissant dans la santé des collectivités, en faisant preuve de leadership éclairé et en facilitant l'accès aux assurances maladie et invalidité, la Sun Life veut améliorer la santé et le mieux-être de la population.

« Lumino Santé donne aux gens un accès instantané à des renseignements sur des produits et des fournisseurs de soins de santé, affirme M. Denys. En un seul clic, ils peuvent chercher des ressources et des fournisseurs triés selon leurs critères, comme le coût, la commodité, l'évaluation, l'emplacement, les langues parlées ou les spécialités. Le réseau donne aussi aux gens la possibilité de communiquer instantanément avec les fournisseurs pour une consultation, un rendez-vous ou une livraison. »

Visitez LuminoSanté pour y trouver :

des évaluations sur plus de 150 000 fournisseurs de soins de santé, tels que des dentistes, massothérapeutes, chiropraticiens, physiothérapeutes, psychologues, optométristes, naturopathes, acupuncteurs et plus encore, offrant leurs services dans tout le pays;

des renseignements pratiques sur les fournisseurs, comme les heures d'ouverture, la comparaison des coûts, les langues parlées et la possibilité de prendre rendez-vous en ligne;

les dernières applications et les plus récents produits et services des innovateurs en santé, évalués par une communauté d'utilisateurs;

des recommandations d'experts du domaine de la santé pour atteindre un mode de vie sain.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

