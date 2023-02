La Sun Life est fière de soutenir le programme PLAY de l'organisme Right To Play depuis 2015.

MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - La Sun Life collabore au programme PLAY de Right To Play et y a versé plus de 2 millions de dollars en tout depuis 2015. Elle souhaite améliorer l'accès à des programmes communautaires et adaptés à la culture pour les jeunes Autochtones au Canada. C'est pourquoi elle s'engage à verser 900 000 $ sur trois ans au programme. Avec ce partenariat, la Sun Life passe à l'action pour bâtir des collectivités durables et inclusives, et aider la population à adopter un mode de vie sain.

« Les Autochtones continuent de faire face à d'énormes défis au Canada en raison d'inégalités dans leur état de santé, qui comprend la santé physique, sociale, émotionnelle et mentale, et le bien-être. De nombreux enfants autochtones n'ont pas accès à une éducation de qualité. De plus, iIs sont en bien moins bonne santé que les autres enfants. C'est pourquoi la Sun Life s'engage à soutenir les jeunes des communautés autochtones en leur donnant accès à des ressources importantes dont ils ont besoin sur le plan de la santé et du mieux-être, » explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. « Nous sommes fiers de collaborer avec l'organisme Right To Play. Celui-ci cherche à renforcer le lien entre la santé physique et la santé mentale, en proposant aux collectivités des services, une éducation et des initiatives de soutien culturellement sûres ».

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec la Sun Life. Et nous avons hâte de voir les nouvelles occasions que ce don généreux apportera au programme PLAY et aux communautés autochtones, » indique Susan Vardon, directrice nationale, Right To Play Canada. « Ces fonds amélioreront l'accès à des programmes santé et mieux-être pour environ 2 000 jeunes Autochtones de 25 communautés. Si l'on offre aux jeunes les outils et ressources nécessaires pour leur santé physique et mentale, cela leur permettra d'adopter des habitudes de vie positives, saines et durables. »

Pour souligner la poursuite du partenariat, la Sun Life et Right To Play collaborent avec l'agence des jeunes Autochtones Eshkiniigjik Naandwechigegamig, Aabiish Gaa Binjibaaying (ENAGB) pour organiser un événement. Il aura lieu le 22 février 2023 et mettra en lumière le soutien renouvelé de la Sun Life. Il comprendra des conférenciers et une activité interactive. L'agence ENAGB est un partenaire communautaire et offre le programme PLAY tout au long de l'année. Dans le programme, on met l'accent sur l'offre de possibilités touchant la culture, l'emploi, le bien-être global, le mentorat d'adultes, les loisirs et bien d'autres aux jeunes de la communauté locale de Toronto.

L'an dernier, la Sun Life a versé 1,1 million de dollars pour appuyer quatre organismes du Québec qui offrent des services en santé mentale, soit les Fondation Jeunes en Tête, Fondation CHU Sainte-Justine, Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et Relief - le chemin de la santé mentale. Récemment, la Sun Life a annoncé un engagement de 3,7 millions de dollars pour soutenir des programmes de santé mentale destinés aux jeunes, y compris des enfants et des adolescents autochtones, à l'échelle du Canada. Elle a aussi investi 1 million de dollars à Jeunesse, J'écoute en 2021 pour étendre Lendemains ensoleillés : programme pour le bien-être autochtone partout au pays.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés et employés, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

En savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité .

À propos de Right to Play

Right To Play est un organisme international qui protège et éduque les enfants, et qui leur donne les outils pour surmonter l'adversité. Nous travaillons dans certains des endroits les plus difficiles de la planète pour aider les enfants à rester à l'école, à obtenir leur diplôme, à résister à l'exploitation et à surmonter les préjugés, à se protéger des maladies et à guérir des dures réalités de la guerre et des mauvais traitements.

Depuis plus de 20 ans, nous avons déployé des programmes qui ont eu une incidence développementale et humanitaire. Nous sommes les pionniers d'une méthode d'apprentissage unique qui s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de classe. Nous utilisons le jeu, une des forces fondamentales chez les enfants, pour les aider à surmonter les obstacles et saisir les occasions qui s'offrent à eux. Nous sommes le seul organisme de développement international à miser sur le pouvoir du jeu afin de transformer la vie des enfants.

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

