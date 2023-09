La Sun Life reconduit son partenariat avec le Cirque du Soleil pour ses spectacles de tournée au Canada afin d'inspirer les gens d'ici à réaliser leurs plus grands rêves

TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) et le Groupe Cirque du Soleil (le « Cirque du Soleil ») ont annoncé aujourd'hui que la Sun Life demeurait le fier partenaire principal des spectacles de tournée du Cirque du Soleil au Canada.

La Sun Life reconduit son partenariat avec le Cirque du Soleil pour ses spectacles de tournée au Canada Tweet this Hier, neuf jeunes de 11 et 12 ans fréquentant la Maison Kekpart à Longueuil se sont rendus au siège social international du Cirque du Soleil, à Montréal. (Groupe CNW/Financière Sun Life inc.)

Dans le contexte économique actuel, bien des gens jouent les funambules pour équilibrer l'épargne et les dépenses, tout en jonglant avec leurs finances personnelles. La planification est plus importante que jamais pour s'assurer un avenir financier durable. En reconduisant son partenariat avec le Cirque du Soleil, la Sun Life veut inspirer la population canadienne à réaliser ses plus grands rêves, en laissant les acrobaties aux professionnels.

« Le Cirque du Soleil illustre avec brio que la créativité, la collaboration et la préparation permettent d'accomplir l'impossible », dit Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. Notre partenariat inspirera la population canadienne à adopter la même approche pour planifier l'avenir. Indispensable au bien-être, la santé financière demeure un objectif difficile à atteindre pour bien des gens. Cependant, avec de la planification, des solutions créatives et la bonne équipe, les plus grands rêves sont réalisables, même une sécurité financière durable. Fondée à Montréal, la Sun Life est présente dans la région depuis longtemps et est source de fierté. Nos quelque 2 500 employés au Québec s'évertuent d'ailleurs à ensoleiller la vie de nos Clients. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec le Cirque du Soleil pour inspirer un plus grand nombre de Canadiens à réaliser leurs rêves. »

Pour la Sun Life, l'accroissement de la sécurité financière est un élément clé de la durabilité. C'est pourquoi elle offre des produits et services novateurs, de l'information proactive et un meilleur accès aux produits d'assurance et de gestion de patrimoine. Ce faisant, elle favorise la sécurité financière et le bien-être de la population canadienne dans un monde en pleine évolution. Hier, neuf jeunes de 11 et 12 ans fréquentant la Maison Kekpart à Longueuil se sont rendus au siège social international du Cirque du Soleil, à Montréal. Sur place, ils ont eu l'occasion de mettre à l'épreuve leurs talents d'acrobates et de rêver grand. Sous la supervision d'artistes de cirque, les participants ont percé le mystère du cerceau aérien, maîtrisé leur force physique et dû collaborer comme jamais. Ils ont également visité les coulisses du siège social pour apprendre quelques secrets derrière l'exceptionnel succès international de l'entreprise du divertissement. Ils ont chacun reçu un cadeau de la Sun Life pour les aider à faire leurs premiers pas d'investisseur et à réaliser leurs rêves. Ils ont aussi pu discuter avec un conseiller Sun Life de l'importance de planifier l'avenir.

« Au Cirque du Soleil, notre engagement déborde du cadre du spectacle », déclare Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. « Nous reconduisons notre partenariat avec la Sun Life pour cultiver des relations durables avec les Canadiens de façon créative et inspirante. La synergie naturelle entre les deux marques promet de grandes choses pour l'avenir. »

Le Cirque du Soleil a redéfini la façon dont le monde voit le divertissement live. La Sun Life veut redéfinir comment la population canadienne voit son avenir financier.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Sun Life en matière de sécurité financière, cliquer ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,37 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life Inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, le Groupe Cirque du Soleil met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, la compagnie vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Depuis sa création en 1984, plus de 378 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et à travers 86 pays. L'entreprise canadienne emploie aujourd'hui plus de 4 000 personnes, incluant 1 200 artistes de 80 nationalités différentes. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site GroupeCirqueduSoleil.com.

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard Amélie Robert Gestionnaire, relations publiques Conseillère, relations publiques corporatives Bureau du président, Sun Life Québec Cirque du Soleil T : 438-364-6807 T : 514-567-6273 [email protected] [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.