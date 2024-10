Excellence Canada a reconnu la Sun Life comme étant un leader en matière de santé mentale grâce aux programmes de renommée qu'elle offre à ses employés, à ses Clients et aux Canadiens.

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Excellence Canada a remis à la Sun Life son plus haut niveau de certification, l'Ordre de l'excellence dans la catégorie Santé mentale au travail. Après avoir reçu une certification Platine dans cette catégorie en 2021, la Sun Life a démontré une amélioration continue quant au bien-être de ses gens au cours des trois dernières années. Elle est la quatrième entreprise au pays à recevoir cette mention prestigieuse soulignant un engagement à prioriser le bien-être des employés, à favoriser une culture de travail positive et à atteindre l'excellence en matière de santé mentale.

« À la Sun Life, nous croyons qu'un esprit sain est la base d'un effectif prospère. Ce prix témoigne de notre engagement inébranlable à soutenir le bien-être de nos gens », explique Jacques Goulet, président général de la Sun Life Canada. « En tant que partenaire en santé et en garanties collectives pour des milliers d'employeurs et des millions de personnes au pays, nous constatons de première main l'incidence réelle de la crise de santé mentale. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être des précurseurs lorsqu'il s'agit de créer un milieu de travail sécuritaire et sain sur le plan psychologique ».

Favoriser une culture de bien-être

Employant 12 000 personnes au Canada, la Sun Life reconnaît qu'un effectif sain et engagé est crucial pour assurer une réussite durable. L'Ordre de l'excellence reflète une culture misant sur la bienveillance et l'authenticité, et un engagement profond à veiller au bien-être des gens. L'équipe de direction de la Sun Life a déployé beaucoup d'efforts pour réduire les préjugés, créer un espace sécuritaire où s'exprimer, et encourager les employés à aller chercher le soutien en santé mentale dont ils ont besoin.

La Sun Life offre des couvertures de premier plan pour aider ses employés à bénéficier de services professionnels en santé mentale. L'entreprise propose des programmes personnalisés qui répondent à des besoins spécifiques, dont les Soins virtuels Lumino Santé, Lumino Santé et le service de coach en santé mentale. Les employés ont aussi accès à des solutions de pointe éprouvées, ciblées et inclusives qui leur permettent de s'épanouir au travail. Ainsi, les employés de la Sun Life consultent des ressources en santé mentale à un niveau record :

Les employés obtiennent plus rapidement l'aide dont ils ont besoin . Résultats : une diminution de l'incidence de l'invalidité de longue durée et de meilleurs résultats que ceux des pairs du secteur.

. Résultats : une diminution de l'incidence de l'invalidité de longue durée et de meilleurs résultats que ceux des pairs du secteur. Ils estiment que les programmes de mieux-être de la Sun Life les aident à mener un mode de vie plus sain . On peut constater une augmentation de 50 % du nombre d'employés qui accèdent à des interventions thérapeutiques et une augmentation de 40 % de l'utilisation du Programme d'aide aux employés et à la famille.

. On peut constater une augmentation de 50 % du nombre d'employés qui accèdent à des interventions thérapeutiques et une augmentation de 40 % de l'utilisation du Programme d'aide aux employés et à la famille. Les employés se sentent appuyés par leurs leaders. Plus de 90 % des employés affirment que leur gestionnaire favorise activement leur mieux-être.

« La Sun Life sait que le parcours en santé mentale de chaque personne est bien différent. C'est pourquoi il est important pour l'entreprise de soutenir la santé mentale de ses employés », explique Nicole Montpetit, vice-présidente, rémunération globale, Sun Life Canada. « Ce prix découle d'une culture bienveillante, d'une équipe de direction d'un grand soutien et d'une approche en santé mentale axée sur les employés. C'est un exemple éloquent de l'incidence positive que nous pouvons avoir lorsque les organisations créent des espaces sains et sécuritaires où leurs employés peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes au travail ».

Faire de la santé mentale une priorité au Canada

Le leadership de la Sun Life en santé mentale se poursuit dans son travail auprès des Clients et des collectivités. L'entreprise appuie les besoins en santé de plus de 4,5 millions de Canadiens par le biais de leurs régimes collectifs au travail. La conversation sur la santé mentale occupe une place centrale et elle continue d'être une priorité pour les employeurs du pays. Le volume des règlements pour les services de professionnels en santé mentale continue d'augmenter. Il a progressé de 20 % en 2023 et plus que doublé depuis 20191. Bien que les problèmes de santé mentale soient la principale cause d'invalidité, de plus en plus de Canadiens vont chercher l'aide dont ils ont besoin2. La Sun Life continue à faire tomber les préjugés en offrant à ses Clients les produits et solutions qui connaissent du succès auprès de ses propres employés.

Le pouvoir des partenariats avec les collectivités pour susciter des changements significatifs est un pilier important de la stratégie en santé mentale de la Sun Life. Alors que 70 % des problèmes de santé mentale commencent durant l'enfance3, la Sun Life s'est engagée à soutenir des programmes en santé mentale destinés aux jeunes à risque et marginalisés partout au Canada. Depuis 2020, la Sun Life a versé plus de 10 millions de dollars en dons pour la cause de la santé mentale au Canada.

La certification Ordre de l'excellence dans la catégorie Santé mentale au travail illustre l'engagement de la Sun Life à soutenir la santé mentale de ses employés, de ses Clients et des collectivités. L'entreprise a fait preuve d'un leadership et d'une volonté sans faille pour avoir une incidence positive et aider à bâtir un pays en meilleure santé et plus résilient. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette certification.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,46 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le www.sunlife.com

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

1 Objectif santé - Comment la pandémie a redéfini les habitudes de présentation de demandes de règlement de frais paramédicaux et de frais de médicaments, 2023 2 Centre de toxicomanie et de santé mentale - La crise est réelle, 2024 3 Association canadienne pour la santé mentale - Santé mentale des enfants et des jeunes : signes et symptômes, 2024

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.