Le robot conversationnel sécurisé permet aux employés d'explorer en toute liberté les possibilités de l'intelligence artificielle générative.

Plus de 5 000 employés utilisent l'outil chaque semaine.

L'outil a stimulé la productivité, et on a observé une hausse de 229 % de son utilisation moins d'un an après son lancement.

TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Sun Life a remporté un prix CIO 2024 Canada pour Requêtes Sun Life, son robot conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle (IA) générative. Les prix CIO Canada soulignent les réalisations d'organisations canadiennes et de leurs équipes qui utilisent les TI de façon novatrice pour créer de la valeur, qu'il s'agisse de se donner un avantage concurrentiel, d'optimiser les processus, de favoriser la croissance ou d'améliorer les relations avec la clientèle. Ils récompensent les organisations les plus innovantes et les dirigeants les plus accomplis du monde des technologies.

Robot conversationnel interne utilisant l'IA générative, Requêtes Sun Life permet aux employés de trouver rapidement réponse à leurs questions et d'obtenir une assistance générale dans leurs tâches quotidiennes. Hébergé dans l'écosystème technologique de la Sun Life, l'outil effectue des tâches semblables à celles des robots conversationnels offerts à l'externe et fait un peu de tout : synthèse de textes, organisation d'idées pour une présentation ou encore analyse de la teneur d'un article.

« L'IA générative est un aspect important de notre transformation numérique et nous sommes résolus à innover prudemment et à adopter des technologies émergentes, indique Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique, Sun Life. Notre objectif est de s'assurer que nos employés ont accès aux avantages d'un robot conversationnel propulsé par l'IA générative dans le cadre du travail, tout en veillant à la sécurité des données des Clients et de la société. Quel honneur de voir Requêtes Sun Life reconnu par un prix CIO 2024 Canada comme l'un des projets les plus novateurs de 2024! »

Requêtes Sun Life aide les employés à développer des aptitudes pour l'avenir. Huit mois seulement après son lancement, voici les avantages rapportés :

Les employés disent gagner du temps chaque jour, parfois des heures, dans leurs tâches habituelles. Ils peuvent ensuite réinvestir ce temps dans des activités plus importantes.

L'outil a traité plus de 400 000 requêtes ces huit premiers mois, avec 10 000 requêtes chaque jour. Son utilisation a augmenté de 229 % depuis le lancement.

Plus de 2 500 employés ont continué de perfectionner leurs compétences afin de mieux comprendre l'IA en suivant la formation « Objectif IA » de l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), disponible sur notre plateforme interne de formation. Le cours porte sur l'apprentissage automatique, l'IA générative, les mégadonnées, l'apprentissage profond et le rôle que nous jouons tous dans le façonnement de cette technologie émergente tandis qu'elle continue d'évoluer.

Une nouvelle formation sur les requêtes vient aussi tout juste d'être lancée à l'interne. Elle vise à présenter aux employés des stratégies pour rédiger des requêtes claires afin de générer de meilleurs résultats.

La Sun Life est déterminée à promouvoir le leadership numérique et à axer ses efforts sur l'incidence sur le Client en continuant d'adopter et de tester des technologies novatrices. Notre culture est ancrée dans la sécurité; ce principe s'applique également à notre approche des technologies émergentes. Avec des technologies comme l'IA générative, la Sun Life outille son personnel pour qu'il améliore ses compétences, le tout dans le but de concrétiser notre raison d'être, soit d'aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,47 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Les prix CIO Canada soulignent les réalisations d'organisations canadiennes et de leurs équipes qui utilisent les TI de façon novatrice pour créer de la valeur, qu'il s'agisse de se donner un avantage concurrentiel, d'optimiser les processus, de favoriser la croissance ou d'améliorer les relations avec la clientèle. C'est une marque reconnue d'excellence. Comme le prix est remis à des projets plutôt qu'à des personnes, l'honneur revient à l'ensemble de l'équipe canadienne. Il y a de quoi être fier!

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de données du marché, de services-conseil et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Employant plus de 1 300 analystes partout dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale en technologies et en analyses comparatives et approvisionnement des TI, et présente les occasions et tendances du secteur dans plus de 110 pays. Les données et analyses d'IDC aident les spécialistes des TI, les cadres en entreprise ainsi que la communauté des placements à prendre des décisions quant aux technologies fondées sur les données et à atteindre leurs principaux objectifs opérationnels. Fondée en 1964, IDC est une filiale en propriété exclusive d'International Data Group (IDG), chef de file mondial des services de technologie des médias, de données et de marketing. Pour en savoir plus sur IDC, rendez-vous à www.idc.com. Suivez IDC sur Twitter à @IDC et sur LinkedIn. Restez à l'affût des nouvelles et des tendances du secteur en vous abonnant au blogue d'IDC. Pour en savoir plus sur IDC Canada, rendez-vous à www.idc.com/ca ou suivez l'entreprise sur Twitter à @idccanada et sur LinkedIn.

La plateforme CIO s'emploie à attirer la plus grande concentration de hauts dirigeants de l'information et des technologies en entreprise grâce à un accès inégalé aux connaissances et à l'expertise de pairs en stratégie opérationnelle, en innovation et en leadership. Les organisations évoluent au fil de leur transformation numérique, et CIO offre à ses lecteurs des informations essentielles sur le développement de carrière, notamment sur les certifications, les pratiques d'embauche et le perfectionnement des compétences. Le portefeuille primé de CIO fournit aux dirigeants des technologies en entreprise des analyses et des observations sur les tendances en technologies de l'information et une compréhension claire du rôle des TI dans l'atteinte des objectifs opérationnels. CIO est mise en ligne par Foundry (anciennement IDG Communications, inc.) Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous à http://www.foundryco.com.

