La Sun Life investit dans la pharmacie virtuelle Pillway pour aider les Canadiens à avoir un mode de vie sain

Pillway offre un accès virtuel pratique à un pharmacien, avec livraison des médicaments à domicile



TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Sun Life est heureuse d'annoncer un investissement minoritaire de 9,5 millions de dollars, avec l'occasion d'investir une somme additionnelle pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars, dans Simpill Health Group Inc., qui exerce ses activités sous le nom de Pillway. Les services de pharmacie en ligne de Pillway viennent élargir les services en santé numérique de la Sun Life. L'objectif de la Sun Life et de son secteur santé est d'aider les Canadiens à s'orienter dans le système de santé en vue d'avoir accès à des soins intégrés.

« Plus de 50 % des Canadiens prennent au moins un médicament sur ordonnance au cours d'un mois1. Il est donc essentiel qu'ils aient accès à des services de pharmacie. Pour ceux qui s'occupent de leurs proches, il est tout aussi important de les aider à bien gérer leurs médicaments et leur adhésion au traitement », explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. « Nous sommes l'un des plus importants fournisseurs de régimes privés de paiement des médicaments sur ordonnance au Canada. Nous savons donc d'expérience à quel point il est important que les gens reçoivent leurs médicaments et qu'ils les prennent correctement. L'équipe de Pillway offre les services de pharmacie et l'expertise nécessaires pour aider les Canadiens, où qu'ils en soient dans leur parcours santé. »

En juin 2023, la Sun Life a lancé l'appli Pharmacie Lumino SantéMC, avec les services de pharmacie et la plateforme technologique offerts par Pillway. Ce service a été mis en place pour la clientèle des Garanties collectives de la Sun Life au Canada. Voici les services que Pillway offre à l'aide d'une appli :

Accès à un pharmacien en direct par clavardage ou par téléphone.

Livraison des médicaments directement au Canada . Beaucoup de gens les recevront le jour même (jour ouvrable) ou le jour ouvrable suivant.

. Beaucoup de gens les recevront le jour même (jour ouvrable) ou le jour ouvrable suivant. Emballage personnalisé pour aider la personne à prendre le bon médicament au bon moment.

Possibilité de faire le suivi de la consommation et des renouvellements et de recevoir des messages importants.

« Pillway et la Sun Life ont une passion commune : aider les Canadiens à se maintenir en santé. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à offrir des services de pharmacie conviviaux et de grande qualité », a dit Lak Gill, chef de la direction, Pillway. « Nous sommes heureux d'avoir la Sun Life comme partenaire stratégique et, ensemble, de continuer à croître. »

Pour la Sun Life, cet investissement n'est qu'une des nombreuses manières de mettre l'accent sur la santé et le bien-être des gens, et d'aider à combler les lacunes en soins de santé. Il donne de l'élan à notre acquisition de Dialogue, principale plateforme de santé et de mieux-être au pays. La Sun Life offre les services de Dialogue au Canada depuis mars 2020. De plus, ces services sont devenus récemment accessibles sur le marché américain.

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, nous cherchons à avoir une incidence positive sur la santé et le mieux-être de tout le monde. Pour en savoir plus sur les efforts de durabilité de la Sun Life, cliquez ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,34 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

À propos de Pillway

Pillway, pharmacie numérique à services complets pionnière en son domaine, révolutionne le modèle pharmaceutique traditionnel d'aujourd'hui en tirant parti de la technologie de manière réfléchie. La société met l'accent sur la gestion des maladies chroniques et sur les personnes qui doivent prendre plusieurs médicaments par jour. Elle offre un service de premier plan pour tous les besoins en matière de médicaments sur ordonnance. La plateforme connectée unique de Pillway relie médecins, pharmaciens et patients, et propose une expérience intégrée qui boucle la boucle des soins de santé. L'équipe spécialisée en soins pharmaceutiques de Pillway gère le dossier de chaque patient de manière proactive tout au long de son parcours de soins, mettant fin à toute incertitude relative à la gestion des médicaments. Pillway assure une intégration verticale complète de tous les services pharmaceutiques. Ainsi, les patients, les pharmaciens et les professionnels de la santé bénéficient d'une expérience innovatrice sans précédent.

__________

1 Statistique Canada - Consommation de médicaments sur ordonnance chez les adultes canadiens, 2016 à 2019

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Sun Life

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

Renseignements pour les investisseurs :

David Garg

Vice-président principal

Gestion du capital et relations avec les investisseurs

Sun Life

Tél. : 416-408-8649

[email protected]

Jas Binning

Directeur, marketing

Pillway

Tél. : 416-901-1227, poste 207

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.