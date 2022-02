La Sun Life fait un don de 200 000 $ pour soutenir la santé mentale des travailleurs essentiels et de première ligne des communautés noires

Cet argent aidera la Black Health Alliance à offrir aux membres de ces communautés des services essentiels en santé mentale

TORONTO, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Afin d'améliorer l'accès des communautés noires au soutien en santé mentale, la Sun Life fait un don de 200 000 $ à la Black Health Alliance. Cet argent servira principalement à aider les membres de ces communautés qui travaillent en première ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le don de la Sun Life permettra à la Black Health Alliance d'offrir sans frais à 200 travailleurs et travailleuses de première ligne cinq séances de thérapie culturellement sûres.

« La pandémie continue d'avoir des répercussions émotionnelles sur nous tous, et le besoin de soutien en santé mentale est croissant. Pour les communautés noires en particulier, il est difficile de trouver des services en santé mentale culturellement sûrs et le temps d'attente est deux fois plus long, affirme Dave Jones, président, Sun Life Santé. Chaque jour, les travailleurs et travailleuses de première ligne se mettent à risque pour prendre soin des plus vulnérables. Soutenir leur santé mentale nous aidera à bâtir des collectivités saines. Grâce à ce don, plus de personnes noires travaillant en première ligne auront accès aux ressources en santé mentale dont ils ont urgemment besoin. »

Mené en partenariat avec Innovate Inclusion, le programme est offert aux résidents de l'Ontario et du Québec de 18 ans ou plus qui s'identifient comme des personnes noires. La sélection se fera au moyen d'un processus de demande. Le site bemhi.ca fournit des renseignements sur le programme et la façon de s'y inscrire.

« Les communautés noires ont encore plusieurs obstacles à surmonter pour avoir accès à des services en santé mentale culturellement sûrs. Avec le poids de la pandémie qui s'ajoute, il est primordial de reconnaître le besoin de soutien en santé mentale des Noirs qui travaillent en première ligne, explique Paul Bailey, directeur général de la Black Health Alliance. Notre partenariat avec Innovate Inclusion combiné au don de la Sun Life les aidera à obtenir des services culturellement sûrs qui tiennent compte de leur expérience unique. Nous sommes heureux que la Sun Life nous offre son appui et s'engage à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens. »

La Sun Life est un chef de file mondial qui attache une grande importance à la durabilité, et qui s'engage à bâtir des collectivités diversifiées et en santé. C'est pourquoi elle prend des mesures visant à éliminer les obstacles systémiques pour ses Clients, ses conseillers, ses employés et l'ensemble de la société. Travailler avec des organisations comme la Black Health Alliance permet à la Sun Life de tenir ses engagements envers la diversité, l'équité et l'inclusion et d'aider les communautés mal desservies.

Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour contribuer à l'essor des collectivités, lisez son Rapport sur la durabilité 2020.

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 16 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos de la Black Health Alliance

La Black Health Alliance est un organisme de bienfaisance enregistré dont l'objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des membres des communautés noires au Canada. Pour en savoir plus sur la Black Health Alliance, rendez-vous au www.blackhealthalliance.ca ou écrivez à [email protected].

À propos d'Innovate Inclusion

Innovate Inclusion est un organisme à but non lucratif canadien qui plaide pour le succès économique des entrepreneurs et travailleurs du secteur des technologies qui ont été exclus dans le passé. Ses activités sont axées sur la recherche, l'accès et la sensibilisation. Pour en savoir plus sur Innovate Inclusion, rendez-vous au www.innovateinc.co ou écrivez à [email protected].

