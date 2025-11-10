Les besoins complexes et uniques liés à la santé des femmes exigent une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension et des solutions globales en milieu de travail.

TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le rapport Santé des femmes, qui fait partie de la série Objectif santé, dévoile les tendances émergentes en santé chez les Canadiennes, lesquelles ont des répercussions sur les milieux de travail. Les résultats mettent en évidence les défis de santé uniques et de plus en plus complexes auxquels les femmes sont confrontées de plus en plus tôt dans leur vie.

Dans le rapport exhaustif de la Sun Life, on analyse les données relatives aux demandes de règlement de frais médicaux de plus de trois millions de participantes et de 20 000 employeurs. Ce rapport révèle les tendances urgentes et émergentes en santé des femmes dans l'ensemble du Canada :

Le taux de cancer chez les femmes de moins de 50 ans est désormais deux fois plus élevé que chez les hommes du même âge.

Les demandes de règlement portant sur des médicaments pour le traitement des migraines sont de quatre à cinq fois plus nombreuses pour les femmes que pour les hommes.

Les demandes de règlement de frais de médicaments liées au diabète augmentent 40 % plus vite que celles des hommes.

« Ces résultats nous rappellent que derrière chaque statistique se trouvent des femmes réelles qui mènent une vie exigeante et ont des besoins complexes en santé, indique Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Sun Life Santé. Les milieux de travail peuvent devenir de puissants alliés en sensibilisant les gens et en apportant des changements modestes, mais porteurs. En aidant les femmes à s'épanouir à chaque étape de leur parcours de santé, ils peuvent réellement changer la donne. »

Augmentation des diagnostics de cancer chez les jeunes femmes

Le cancer reste l'un de nos plus grands défis en santé, et l'écart des taux de cancer entre les hommes et les femmes s'est creusé au cours des deux dernières décennies. Plus frappant encore, les cas de cancer du sein chez les femmes ont augmenté au cours des 30 dernières années, dépassant ceux de tous les autres groupes d'âge. Les demandes liées au cancer chez les femmes représentent une proportion plus élevée des demandes de règlement invalidité de longue durée que chez les hommes. Les données illustrent l'importance de comprendre les besoins des employées en fait de traitement et de rétablissement, tant sur le plan physique que mental.

Migraine : une crise cachée dans le monde du travail

L'incidence de la migraine est en hausse partout dans le monde, et cela s'accompagne d'une augmentation proportionnelle des demandes de règlement portant sur des médicaments pour le traitement des migraines. Les femmes sont trois fois plus susceptibles d'en souffrir que les hommes, et les données de la Sun Life révèlent que c'est chez les femmes âgées de 40 à 59 ans (en période de périménopause et de postménopause) que l'on enregistre les taux les plus élevés de demandes de règlement de frais de médicaments contre la migraine.

Augmentation des maladies chroniques, en particulier chez les jeunes femmes

De plus en plus de jeunes Canadiennes et Canadiens développent des maladies chroniques qui bouleversent leur vie, notamment le diabète. Les données montrent également que les femmes pourraient être plus touchées que les hommes. Les demandes de règlement de frais de médicaments liées au diabète augmentent 40 % plus vite chez les femmes que chez les hommes. Il est à noter que le nombre de demandes de règlement de frais de médicaments liées au diabète et à l'hypertension artérielle chez les femmes de moins de 30 ans a commencé à dépasser celui des jeunes hommes. Ceci pourrait annoncer une nouvelle vague de maladies chroniques chez les jeunes femmes.

De plus, les problèmes de santé mentale, la ménopause, le rôle d'aidante et les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de toucher surtout les femmes et ces tendances s'intensifient et surviennent à un âge de plus en plus précoce. La santé mentale continue de jouer un rôle essentiel et est intégrée à bon nombre des défis de santé uniques auxquels les femmes sont confrontées. Les femmes continuent également de porter un fardeau plus lourd en matière de troubles de santé mentale, 45 % des demandes de règlement invalidité des femmes étant liées à la santé mentale (contre 33 % pour les hommes).

Services de soutien pour aider les femmes à s'épanouir

Le rapport met également en lumière l'importance croissante de mieux comprendre les tendances en santé au travail afin d'aider les organisations à fournir le bon soutien. On y souligne la possibilité pour les employeurs de mieux faire connaître les garanties et d'adapter ces dernières aux besoins de santé uniques des femmes. Voici quelques-unes des solutions possibles :

Les Soins virtuels Lumino Santé , offerts par Dialogue, donnent accès à des services de soutien, notamment au dépistage précoce du cancer, grâce à des recommandations pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, une mammographie et d'autres examens de santé liés à l'âge.

, offerts par Dialogue, donnent accès à des services de soutien, notamment au dépistage précoce du cancer, grâce à des recommandations pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, une mammographie et d'autres examens de santé liés à l'âge. La gestion de la migraine , y compris la couverture de divers types de traitements, comme les médicaments sur ordonnance, la massothérapie ou l'acupuncture et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

, y compris la couverture de divers types de traitements, comme les médicaments sur ordonnance, la massothérapie ou l'acupuncture et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Le programme d'aide aux employés (PAE) aide les employés et leur famille à renforcer leur résilience en matière de santé et les soutient relativement à un vaste éventail de problèmes.

(PAE) aide les employés et leur famille à renforcer leur résilience en matière de santé et les soutient relativement à un vaste éventail de problèmes. Les politiques et les trousses d'outils relatives à un milieu de travail inclusif à l'égard de la ménopause dont l'objectif est de sensibiliser les employeurs à la manière dont ils peuvent mieux soutenir la santé des femmes en milieu de travail.

Pour en savoir plus sur les tendances émergentes en santé des femmes et sur leur incidence sur les milieux de travail canadiens, consultez le rapport complet ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

SOURCE Financière Sun Life inc.