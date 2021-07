L'objectif? Donner une autonomie accrue aux employés, attirer des talents et nous rapprocher de notre objectif d'être parmi les meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs

TORONTO, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Alors que les employeurs canadiens peaufinent leurs plans de retour au bureau, la Sun Life est la première compagnie d'assurance et de gestion de patrimoine du Canada à présenter sa vision de l'avenir du travail. La vision de la Sun Life est axée sur la souplesse laissée aux employés, l'autonomie et les besoins des Clients et de l'entreprise. Les employés pourront choisir quand et où ils souhaitent travailler - que ce soit à la maison ou au bureau.

Au Canada, la plupart des quelque 12 000 employés de la Sun Life seront en mode « flexible ». Qu'est-ce que ça signifie? Les employés ne seront pas tenus de travailler au bureau un nombre minimal ou maximal de jours. En se servant des besoins des Clients et de l'entreprise comme guide, les employés choisiront leur lieu de travail en fonction des tâches qu'ils ont à faire.

« L'avenir du travail à la Sun Life sera axé sur la souplesse et la possibilité de choisir. De cette façon, les employés pourront travailler de façon optimale en fonction de leurs tâches et de leurs priorités personnelles, ajoute Kevin Strain, président et futur chef de la direction de la Sun Life. Nos employés ont continué d'être là pour nos Clients pendant la pandémie. Grâce à eux, nous nous sommes rapprochés de notre objectif d'être parmi les meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs. L'approche flexible permet à nos employés de choisir leur lieu de travail en fonction des besoins des Clients et de l'entreprise. »

« Il est indéniable que la pandémie a changé la façon de travailler des Canadiens. Elle a incité plusieurs d'entre nous à réfléchir à nos priorités et à nos valeurs et à ce qu'il faut pour maintenir une bonne santé mentale et physique, explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Tout au long de la pandémie, nos employés nous ont dit trouver réconfortant de bénéficier d'une grande flexibilité. Alors que beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés, l'engagement des employés de la Sun Life a augmenté considérablement. Nous croyons qu'avec un modèle souple, les employés ont un plus grand pouvoir décisionnel et prennent leurs décisions en tenant compte des besoins des Clients et de l'entreprise. »

Les bureaux de la Sun Life demeurent un élément important de la stratégie de l'entreprise. Ils resteront des lieux de rencontre pour les Clients et les employés, et des centres pour la collaboration et la création en personne. Les employés dont le travail nécessite une plus grande présence au bureau peuvent travailler dans les locaux de la Sun Life.

La Sun Life investit dans un certain nombre de mesures pour faire de l'avenir souple une réalité. En voici quelques exemples :

Équiper les bureaux des technologies et des outils appropriés

Donner de la formation et du soutien aux gestionnaires de personnel lors de la réouverture des frontières provinciales

Créer une expérience équitable et inclusive pour tous les employés de la Sun Life - qu'ils travaillent principalement de la maison ou du bureau.

