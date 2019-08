La Société des ponts fédéraux maintient sa note élevée attribuée par l'agence Standard & Poor

OTTAWA, le 13 août 2019 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer que l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) Global Ratings maintient la note de A+ de la SPFL, assortie d'une perspective stable.

La première dirigeante de la SPFL, Natalie Kinloch, reconnaît que cet excellent résultat découle des efforts soutenus et constants de la part de tous les employés et affirme qu'« il s'agit d'excellentes nouvelles dans l'état actuel d'incertitude que subit l'ensemble du commerce international des déplacements, lesquels ont des conséquences directes sur nos activités et notre bénéfice. Nous remarquons que le climat économique semble depuis peu plus volatil et moins prévisible, ce qui complexifie de plus en plus nos décisions d'affaires. La SPFL a mis en place des mesures à l'égard de la gouvernance, de la gestion et du rendement qui ont aidé celle-ci à bien résister à ces conditions. Comme l'agence S&P le constate, notre capacité à nous adapter aux changements et à réagir aux risques financiers force l'admiration. »

L'agence Standard & Poor conclut qu'en dépit de la volatilité du trafic et de notre exposition croissante à la concurrence à moyen terme, les services de base qu'offre la SPFL constituent des éléments économiques déterminants, alors que les risques de l'industrie auxquels l'entreprise fait face sont faibles par rapport à d'autres industries et autres secteurs d'activités. La S&P a fait remarquer que la SPFL entretient un lien solide avec le gouvernement fédéral et que la solidité de ses éléments particuliers de gestion et de gouvernance lui a permis d'atteindre ses objectifs financiers et opérationnels. « Nous croyons que l'équipe de direction possède une profonde expertise et qu'elle est bien préparée pour réagir rapidement à des conditions économiques défavorables. Elle modifie de façon proactive ses dépenses d'exploitation et d'immobilisations afin de minimiser l'incidence de la volatilité du trafic sur son profil financier et évalue le rendement en fonction du budget. En outre, la direction dispose de politiques et de stratégies pour atténuer les principaux risques, notamment la gestion de la dette, la gestion de la trésorerie et des placements, ainsi que des polices d'assurance. »

L'agence S&P a également constaté que « la perspective stable reflète notre espoir qu'au cours des deux prochains exercices, le trafic de la SPFL ainsi que ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements augmenteront en moyenne d'environ 1,5 % et 2 % respectivement, et que l'entreprise poursuivra sa stratégie de réduction de la dette en fonction de son plan d'investissement modeste et de l'absence de besoin de financement extérieur supplémentaire. »

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. La SPFL a pour mandat d'assurer le plus haut niveau de gérance afin que ses ponts internationaux et leurs structures connexes soient sûrs et efficaces pour les utilisateurs.

