La Société des ponts fédéraux Limitée élargit les options de paiements au pont Blue Water avec American Express et Discover

POINT EDWARD, ON, le 13 janv. 2025 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer que les cartes de crédit American Express (AMEX) et Discover sont maintenant acceptées pour toutes les opérations de péage à destination des États-Unis sur le pont Blue Water (PBW). Cet élargissement répond directement aux commentaires des clients et offre de nouvelles options de paiement pratiques, sécuritaires et sans contact.

« Nous avons écouté attentivement les demandes de nos voyageurs pour des options de cartes supplémentaires, a affirmé Karen Richards, dirigeante principale de l'exploitation de la SPFL. En acceptant les cartes AMEX et Discover, nous facilitons et accélérons les passages pour les usagers et les véhicules commerciaux, tout en poursuivant notre engagement en faveur de services de péage modernes et efficaces. »

Faits saillants :

Les cartes AMEX et Discover sont acceptées : Les voyageurs à destination des États-Unis peuvent désormais utiliser leur carte AMEX ou Discover dans toutes les voies de péage, ce qui leur évite d'avoir à transporter de l'argent liquide.

Les voyageurs à destination des États-Unis peuvent désormais utiliser leur carte AMEX ou Discover dans toutes les voies de péage, ce qui leur évite d'avoir à transporter de l'argent liquide. Compatibles avec le programme prépayé ConneXion : Liez votre carte AMEX ou Discover à votre compte ConneXion pour profiter de tarifs réduits, suivre les soldes en ligne et accélérer les passages.

Pourquoi se joindre à ConneXion?

Taux réduits : Épargnez par rapport aux paiements standards par crédit ou en argent liquide. Gain de temps : Les paiements sans contact simplifient votre voyage. Contrôle en ligne : Gérez les soldes et passez en revue les transactions à votre convenance. Inscription facile : Visitez le site https://www.pontsfederaux.ca/connexion2/ pour vous inscrire et en apprendre davantage.

En ajoutant les cartes AMEX et Discover, la SPFL continue de moderniser ses solutions de paiement et d'assurer des services simples et conviviaux pour les voyageurs au PBW.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Alexandre Gauthier

Directeur de communication

La Société des ponts fédéraux Limitée

[email protected]

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

La SPFL est sur X (Twitter), Facebook et LinkedIn.

