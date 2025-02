La Société des ponts fédéraux Limitée annonce la nomination d'un nouvel administrateur

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Richard (Rick) Talvitie à son conseil d'administration par l'honorable Anita Anand, ministre des Transports. M. Talvitie est un ingénieur civil professionnel de l'Ontario qui compte 37 ans d'expérience dans le secteur du génie-conseil, ayant occupé des postes de gestion à responsabilités croissantes à la société AECOM, dans le nord de l'Ontario. Sa vaste expérience de la planification, de la conception, de l'approvisionnement, de la gestion et de la supervision de projets de transport et d'infrastructure communautaire sera très utile à la mission de la SPFL.

M. Talvitie a déjà siégé au conseil d'administration de la SPFL de 2015 à 2019 et a déjà occupé des postes de direction à l'une des sociétés antérieures à la SPFL, soit la St. Mary's River Bridge Company, et au sein du partenaire binational de la SPFL, la Joint International Bridge Authority. Il apporte une compréhension approfondie des complexités de l'exploitation des ponts internationaux et du commerce transfrontalier, ce qui s'harmonise avec l'engagement de la SPFL à assurer des déplacements sécuritaires et efficaces pour les Canadiens et les visiteurs.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Rick au conseil d'administration de la SPFL », a déclaré Pascale Daigneault, présidente du Conseil d'administration de la SPFL. « Son expertise en matière d'infrastructure de transport et son expérience antérieure au sein du Conseil d'administration de la SPFL seront déterminantes en cette période de changement binational et de possibilités, assurant des passages fiables et sûrs dans nos principaux corridors commerciaux tout en offrant la stabilité dont nous avons grandement besoin. »

Avec la nomination de M. Talvitie, la SPFL devrait être en mesure de relever les défis et de saisir les occasions dans un secteur du transport en constante évolution, conformément à son engagement envers l'excellence dans le commerce et les déplacements transfrontaliers.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

