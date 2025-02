POINT EDWARD, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui des changements qui seront apportés relativement au pont Blue Water (PBW), notamment des ajustements aux droits de péage et une transition vers un système de péage sans argent liquide, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2025. Ces changements reflètent l'engagement continu de la SPFL à moderniser ses activités et à améliorer son efficacité et l'expérience client.

La transition vers le péage sans argent liquide s'harmonise avec les pratiques exemplaires de l'industrie et reflète la diminution de l'utilisation de l'argent liquide au PBW. Elle permettra d'accélérer les transactions, d'abaisser les temps d'attente et de diminuer notre empreinte environnementale en réduisant le temps de marche au ralenti des véhicules. Pendant la pandémie de COVID‑19, le PBW a mis temporairement en œuvre le péage sans argent liquide, démontrant ainsi la faisabilité et les avantages de ce système.

Nous vous rappelons que le PBW a récemment élargi sa gamme de modes de paiement acceptés en y ajoutant les cartes de crédit American Express et Discover pour toutes les opérations de péage à destination des États-Unis. Ces options, de même que les cartes de débit et de crédit acceptées actuellement et le programme de péage prépayé sans contact ConneXion, offrent aux voyageurs divers choix pratiques et sûrs en matière de paiement.

« Ces changements représentent une étape importante dans la modernisation du PBW », a déclaré Karen Richards, dirigeante principale de l'exploitation de la SPFL. « En effectuant la transition vers le péage sans argent liquide, nous simplifions les activités, diminuons les délais de traitement aux postes de péage et réduisons les temps d'attente pour les voyageurs. »

L'ajustement des droits de péage est nécessaire à une adaptation à la hausse des coûts d'entretien et d'immobilisations. Ils assureront un financement suffisant pour les futurs projets d'infrastructure au PBW, notamment l'entretien continu et les mises à niveau prévues. La SPFL effectue des examens semestriels des droits de péage, le prochain examen étant prévu pour le 1er octobre 2025.

À compter du 1er avril 2025, les nouveaux droits de péage seront les suivants :



Compte prépayé ConneXion

($ CA) Cartes de débit/crédit

($ CA) Voitures 4,50 $ 7 $ Essieux additionnels

(par essieu) 4,50 $ 7 $ Camions (par essieu*) 5 $ 7 $

*REMARQUE : Les droits par essieu pour les camions s'appliquent à tous les véhicules de 2,45 m (8 pi) ou plus.

Il est important de noter que les droits de péage pour les véhicules à passagers dans le cadre du programme ConneXion ne seront pas haussés. La SPFL continue d'encourager fortement les voyageurs à s'inscrire au programme ConneXion, qui donne accès aux passages les plus rapides, les plus faciles et les moins chers. Les utilisateurs de ConneXion profitent non seulement de passages à prix réduit, mais aussi de la commodité du péage automatisé dans toutes les voies. Ils peuvent également lier leur transpondeur à leur compte du système Edge Pass exploité par le Michigan Department of Transportation ou à leur compte du système IQ du pont international de Sault Ste. Marie.

Afin d'en savoir plus sur les nouveaux droits de péage pour les véhicules surdimensionnés et les coûts accessoires, veuillez consulter la page liée aux droits de péage du PBW.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

