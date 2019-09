La Semaine de la PME BDC(MC) 2019 célèbre le Canada, un monde d'entrepreneurs

Pour souligner son 75e anniversaire, BDC présentera les entrepreneurs qui font le succès des petites et moyennes entreprises canadiennes.

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La 40e édition de la Semaine de la PME BDCMC (SPME), qui se tiendra du 20 au 26 octobre d'un bout à l'autre du pays, rassemblera les entrepreneurs autour de centaines d'activités de perfectionnement et de réseautage entre pairs.

Dans le cadre de la SPME 2019, le président et chef de la direction de BDC, Michael Denham, ainsi que l'économiste en chef, Pierre Cléroux, iront à la rencontre des entrepreneurs dans différentes villes du pays pour présenter les résultats d'un tout nouveau rapport sur l'évolution de l'entrepreneuriat canadien depuis les vingt dernières années. Ils visiteront Surrey, Vancouver, Edmonton, Saskatoon, London, Montréal, Québec et Halifax. De plus, la Banque rendra public un sondage sur les personnes derrière les entreprises, afin de comprendre qui sont les entrepreneurs canadiens, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés et quelles compétences spécifiques leur ont permis de réussir.

« Le Canada est l'une des nations les plus entreprenantes au monde. Notre histoire est remplie de femmes et d'hommes fantastiques qui ont mis sur pied des entreprises de classe mondiale », indique M. Denham. « Cette année, nous voulons souligner leur ardeur, célébrer leurs succès et explorer les principaux facteurs qui ont favorisé leur croissance. »

« Grâce au travail de BDC, la SPME permet de reconnaître, année après année, les acteurs-clé de l'économie canadienne que sont les petites entreprises. Leur réussite contribue au développement de notre économie et crée des emplois pour la classe moyenne; c'est pourquoi notre gouvernement travaille fort afin de réduire les formalités administratives pour mieux soutenir leur démarrage, leur expansion et l'accès à de nouveaux marchés », ajoute l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations.

De plus, pendant la SPME et au cours de l'automne, BDC invitera les entrepreneurs et le milieu des affaires à prendre part aux célébrations entourant son 75e anniversaire. « Nous sommes aux côtés des entrepreneurs depuis 1944 pour les aider à bâtir et à faire croître leurs entreprises. Nous célébrons cette année notre 75e anniversaire et sommes enthousiastes à l'idée de tout ce que nous pouvons accomplir ensemble pour les 75 prochaines années », indique M. Denham.

Le calendrier des activités de la SPME 2019 sera publié sur le site Web de BDC, bdc.ca. Pour en savoir plus, visitez la page consacrée à la SPME 2019. Différentes ressources éditoriales, y compris une liste de porte-paroles nationaux et locaux disponibles pour entrevues, des infographies, des histoires d'entrepreneurs et des vidéos seront accessibles via la page média SPME. Assurez-vous de visiter le site régulièrement pour obtenir les dernières mises à jour.

Qu'est-ce que la Semaine de la PME BDCMC?

Depuis 40 ans, BDC organise la Semaine de la PME BDCMC en guise de reconnaissance des contributions et des réalisations des entrepreneurs canadiens. Semaine de la PME BDCMC est une marque de commerce de BDC dont les origines remontent à 1979, en Colombie-Britannique. Cette année-là, les centres d'affaires de BDC de la vallée du bas Fraser ont mis leurs ressources en commun afin d'organiser, pendant une semaine, différentes activités destinées aux entrepreneurs. Le premier événement du genre et sa deuxième édition en 1980 ont été si populaires que BDC a décidé de lancer officiellement la SPME dans l'ensemble du Canada en 1981. Cette initiative a été rapidement adoptée par le milieu des affaires canadien.

En 2018, les quelque 300 activités organisées à l'échelle du pays ont attiré plus de 15 000 entrepreneurs à la Semaine de la PME BDCMC. Cet événement phare de BDC vise à célébrer l'entrepreneuriat à l'échelle locale, provinciale et nationale.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement, en ligne et en personne, ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

