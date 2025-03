MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC) mobilise toute la puissance de ses solutions de financement et de services conseils à travers ses 108 centres d'affaires à travers le pays pour soutenir les PME directement touchées par l'incertitude entourant les tarifs douaniers américains. Cela inclut une nouvelle enveloppe de financement de 500 millions de dollars.

Dans le cadre de la réponse canadienne, BDC collabore avec les gouvernements, le secteur privé et les parties prenantes de l'écosystème de soutien aux entreprises. BDC se concentrera principalement sur les PME dont les finances sont directement touchées par les menaces de tarifs américains, que ce soit en raison de contrats annulés, de coûts accrus ou de clients perdus. BDC fournira des conseils pour aider les entrepreneur.es à pivoter rapidement et à trouver de nouveaux acheteurs et fournisseurs, puis fournira le financement nécessaire pour mettre en œuvre leur nouvelle stratégie.

« Avec l'incertitude entourant les tarifs américains, prenons une profonde respiration collective, gardons la tête froide et prenons la pleine mesure du défi devant nous. C'est le rôle de BDC d'appuyer ses clients en période de crise, et c'est pourquoi nous intervenons avec 500 millions de dollars en nouveaux financements, conseils et outils qui répondent aux besoins des PME dans le contexte actuel », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de BDC. « Les entrepreneur.es cherchent des conseils pratiques et stratégiques pour pivoter rapidement afin de mieux gérer leur exposition aux tarifs douaniers américains. Une fois leur plan en place, elles et ils auront besoin de ressources financières pour poursuivre leur croissance. BDC leur apporte une aide concrète, dès maintenant, sur ces deux fronts. »

FINANCEMENT

BDC lance Pivoter pour se propulser, une nouvelle enveloppe de 500 millions de dollars pour fournir du financement, des conseils et des reports de paiement de prêts aux PME dont les finances sont négativement affectées par les répercussions de la menace tarifaire ou de tarifs douaniers américains imposés. Le financement et les reports de paiement cibleront principalement les PME qui ont un modèle d'affaires viable et qui réalisent des ventes directes sur le marché américain, ou celles qui font partie de chaînes d'approvisionnement ayant une exposition directe aux États-Unis. Le soutien est réservé aux PME confrontées à des contrats suspendus ou annulés, ou ayant constaté des coûts accrus ou d'autres impacts directs sur leurs finances en raison de l'incertitude liée aux tarifs américains. Consciente que chaque entreprise est unique, BDC continuera d'évaluer et d'analyser la situation en constante évolution afin d'adapter son soutien aux besoins des entrepreneur.es.

CONSEILS ET ANALYSES

De plus, BDC renforcera l'ensemble de ses solutions d'affaires, incluant le financement, les conseils d'experts, les investissements, ainsi que les données et renseignements sur les marchés. Plus précisément, BDC :

fournira des services de consultation pour aider les entreprises à élaborer leurs plans d'action face aux tarifs douaniers américains, en mettant l'accent sur la gestion financière, l'efficacité opérationnelle et la diversification des marchés. Pour plus de détails, consultez Résilience Commerciale ;

; collaborera avec des partenaires d'investissement pour développer des options financières pour les entreprises du portefeuille directement touchées par les tarifs douaniers américains;

produira des analyses stratégiques à haute valeur ajoutée et des informations sur les meilleures pratiques pour les PME, grâce à des échanges soutenus avec les client.es et les parties prenantes, notamment des tables rondes hebdomadaires, des sondages auprès des PME et des entretiens approfondis avec des entreprises partout au pays et de tous les secteurs.

RESTER À L'ÉCOUTE

Les récents entretiens de BDC avec des entrepreneur.es ont révélé des préoccupations importantes concernant les incertitudes liées aux effets des tarifs douaniers américains, aux variations des taux de change et à la complexité des chaînes d'approvisionnement. Les entrepreneur.es ont exprimé un besoin urgent pour des solutions financières immédiates et des conseils stratégiques pour surmonter ces défis. Elles et ils ont insisté sur l'importance de comprendre leur niveau d'exposition, de planifier des mesures d'urgence et de communiquer de manière proactive avec leur clientèle pour gérer efficacement les impacts à court terme.

« Les PME ont toujours eu à surmonter des défis majeurs et depuis plus de 80 ans elles peuvent compter sur le soutien de BDC. Cette fois-ci ne fera pas exception. BDC sera à leurs côtés pour les aider à faire progresser notre économie », a déclaré Isabelle Hudon.

Pour en savoir plus sur ce que fait BDC pour aider les entreprises touchées par les tarifs et obtenir des conseils pour préparer votre entreprise à une augmentation des coûts, visitez la page de BDC consacrée à la réponse tarifaire.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

