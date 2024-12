MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada, lance aujourd'hui son Programme de la donnée à l'IA pour démystifier l'intelligence artificielle pour les PME et stimuler leur productivité. Le programme, qui met l'accent sur le pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle, les bienfaits de l'automatisation et l'importance d'une cybersécurité robuste, offre aussi des solutions, des outils et des conseils aux propriétaires d'entreprise qui veulent croître à l'ère du numérique. C'est un moyen pour BDC d'aider les entreprises à propulser leur croissance et à continuer d'innover, dans un contexte commercial changeant.

Outiller les PME en IA

Bien des PME ne savent pas qu'elles ont déjà recours à l'IA. Selon une étude récente de BDC, « L'IA, un incontournable pour les entreprises canadiennes », seulement 39 % des entreprises interrogées croient qu'elles utilisent l'IA. Ce chiffre grimpe à 66 % lorsqu'on leur présente une liste d'outils dotés d'IA. Bon nombre ne semblent pas conscientes des capacités d'intelligence artificielle intégrées dans leurs outils existants.

Le Programme de la donnée à l'IA est une approche structurée, qui offre de la formation et des conseils personnalisés pour guider les entreprises dans la voie du numérique. Une feuille de route pour contribuer à la modernisation de l'entreprise et accroître sa productivité, comprenant des étapes et des jalons précis, est ensuite développée. Cette feuille de route s'accompagne ensuite d'un financement qui peut atteindre la totalité du coût du projet pour intégrer l'IA, la cybersécurité et l'automatisation.

« Nous croyons que chaque entreprise doit pouvoir accéder à la puissance de l'IA, explique Véronique Dorval, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation à BDC. Nos solutions sur mesure offrent les conseils et le soutien nécessaires pour intégrer ces technologies de manière fluide et sécurisée et aider les propriétaires d'entreprises à augmenter leur productivité. »

Le Programme de la donnée à l'IA de BDC offre un ensemble de services complet comprenant :

Solutions d'IA : des conseils pour comprendre l'IA, les avantages de son adoption et une feuille de route pour sa mise en œuvre.

des conseils pour comprendre l'IA, les avantages de son adoption et une feuille de route pour sa mise en œuvre. Cybersécurité : des évaluations et des solutions pour protéger les renseignements de la clientèle.

des évaluations et des solutions pour protéger les renseignements de la clientèle. Stratégie de données : des feuilles de route personnalisées pour simplifier les processus et favoriser la croissance.

Le cas de Vortex Aquatic Structures International (Pointe-Claire, QC.) vient illustrer concrètement comment un investissement dans la technologie de l'IA peut s'avérer payant. Avec le soutien de BDC, Vortex a élaboré une feuille de route pour sa préparation à l'IA, comprenant une liste des projets réalisables, des ressources et des fournisseurs nécessaires. L'entreprise a également élaboré des plans pour un outil de moissonnage du Web (web scraping) afin d'obtenir des informations précieuses sur les investissements, ainsi qu'un agent conversationnel (chatbot) pour le service après-vente.

« BDC nous a aidés à comprendre l'incidence de l'IA sur notre entreprise, ce qui nous a aidés dans notre planification à court et à long terme, explique Stephen Hamelin, président et chef de la direction, Vortex Aquatic Structures International. Son approche a été perspicace, pragmatique et efficace. »

Le nouveau Programme de la donnée à l'IA vise à démystifier l'IA pour les PME, à faciliter son adoption et à stimuler la productivité. Selon les recherches de BDC, la forte majorité des entreprises qui utilisent l'IA déclarent qu'elle leur procure une efficacité accrue, des coûts réduits, des ventes plus élevées, un service à la clientèle amélioré et une meilleure gestion des ventes, de la production ou des stocks.

