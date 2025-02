MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC) annonce un engagement de 450 millions de dollars supplémentaires dans les fonds de son initiative Partenaires investissement de croissance, ainsi que 500 millions de dollars supplémentaires dans son Fonds de croissance en capital de risque. Avec ce nouveau capital, la prochaine génération d'entreprises ayant le potentiel de devenir des championnes mondiales aura accès au capital nécessaire pour prendre de l'expansion et mieux naviguer dans un écosystème d'investissement au ralenti, en raison de la situation économique actuelle.

En période d'incertitude accrue, alimentée par l'inflation et des coûts d'emprunt plus élevés, des nouveaux tarifs douaniers ou encore une pénurie accrue de main-d'œuvre, la conjoncture économique continue de mettre à l'épreuve la capacité des entrepreneures et entrepreneurs du Canada de mobiliser des fonds.

« Aujourd'hui, nous renforçons notre rôle de banque de développement du Canada », déclare Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. « Nous croyons fermement que notre résilience économique commence et se termine avec l'entrepreneur.e canadien.ne. Investir dans nos entreprises les plus prometteuses est toujours une stratégie gagnante, qu'il s'agisse de répondre aux incertitudes à court terme, telles que le risque de tarifs douaniers et l'inflation ou, à long terme, de renforcer notre prospérité économique ».

La division d'investissement de BDC, BDC Capital, a douze fonds différents qui couvrent les investissements à tous les stades de développement d'une entreprise, du préamorçage au stade avancé. L'engagement annoncé aujourd'hui est destiné aux entreprises au stade avancé qui sont confrontées à des difficultés, tout en dotant celles qui sont au stade de démarrage des ressources nécessaires pour devenir des championnes mondiales. Selon le plus récent rapport de BDC sur la situation du capital de risque au Canada, les activités d'investissement en capital de risque au Canada ont diminué pour tous les stades de développement en 2023. Plus particulièrement, par rapport à 2022, le capital investi dans des entreprises ayant atteint le stade avancé a presque été diminué de moitié l'an dernier. Sans financement suffisant au stade avancé, les entreprises prometteuses en démarrage ainsi que celles au stade avancé pourraient devoir rechercher des fonds d'investisseuses et d'investisseurs de l'étranger pour rester concurrentielles. BDC s'assure donc que ces entreprises innovatrices ne soient pas freinées dans leur croissance et continuent de prendre de l'expansion à l'échelle du pays.

« La santé de l'écosystème repose sur une répartition équilibrée du capital entre tous les stades de développement des entreprises, dit Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive, BDC Capital. C'est pour cela que BDC joue un rôle de catalyseur en offrant du soutien et du financement à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur stade de développement ou leur secteur d'activité. Les entrepreneures et entrepreneurs sont des personnes d'action qui façonnent des entreprises, des communautés et des économies. En investissant à tous les stades de croissance, BDC cultive une diversité d'entreprises qui deviendront des championnes canadiennes au cours de la prochaine décennie. »

La mission de BDC est d'avoir un impact positif sur l'économie canadienne. En investissant dans les entreprises étant sur le point de connaître une croissance exponentielle, BDC favorise leur succès, ce qui aura rapidement une incidence favorable sur l'économie. Malgré une économie imprévisible et changeante, le Fonds de croissance en capital de risque a connu un succès considérable depuis sa création en 2024, soutenant des entreprises en pleine expansion telles que :

Certn ( Victoria , Colombie-Britannique), un leader mondial en matière de vérification des antécédents en ligne, qui aide les entreprises de toutes tailles à savoir exactement à qui elles embauchent et louent. L'investissement de 30 millions de dollars de BDC permettra à Certn d'étendre davantage ses vérifications d'antécédents basées sur l'IA et l'automatisation et de soutenir son objectif ambitieux d'instaurer la confiance dans le monde entier.





Lancée en 2017, l'initiative Partenaires investissement de croissance de BDC accélère la croissance en investissant des capitaux propres dans des entreprises canadiennes de taille moyenne en tant qu'investisseur minoritaire. En s'associant aux entreprises au stade plus avancé et aux entrepreneur.es en pleine expansion, le GEP a investi avec succès plus de 440 millions de dollars dans 36 entreprises canadiennes et plus récemment dans :

BCES Global ( Ottawa, Ontario .), qui réunit les fournisseurs et fournisseuses de services de maintenance électrique et de services techniques, soutenant une clientèle commerciale, industrielle et gouvernementale. Les services principaux de BCES Global comprennent la maintenance préventive, l'inspection et les tests, les services d'ingénierie et techniques, ainsi que la formation en matière de santé et de sécurité. L'investissement de BDC a permis à Kroon Electric Corp., basée à Ottawa , d'établir une plateforme pour mieux répondre à la demande et d'acquérir simultanément trois entreprises basées aux États-Unis.





Avec près d'un milliard de dollars pour soutenir la croissance des entreprises, Partenaires investissement de croissance et le Fonds de croissance en capital de risque cherchent activement à établir des partenariats avec des entreprises à la grandeur du Canada.

L'équipe Partenaires investissement de croissance dispose d'une plateforme d'investissement souple qui lui permet d'être l'investisseur unique, l'investisseur principal ou le co-investisseur dans une transaction de capitaux propres pour la croissance d'une entreprise ou un transfert de propriété. L'équipe recherche des entreprises établies et rentables qui présentent les caractéristiques suivantes : un modèle d'affaires éprouvé avec des produits et des services qui ont fait leurs preuves; une équipe de direction chevronnée et engagée financièrement; un historique de flux de trésorerie positifs stables.

Le Fonds de croissance en capital de risque de BDC cible les entreprises innovatrices à un stade de développement avancé qui sont parvenues à un point d'inflexion et présentent un fort potentiel d'expansion. Le Fonds investira jusqu'à 100 millions de dollars par année dans les entreprises technologiques à un stade de développement avancé qui tirent parti de technologies et d'un modèle d'affaires novateurs dans des domaines variés, dont l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour le commerce électronique, les technologies des chaînes de blocs pour les entreprises de technologie financière, et la cybersécurité. Le Fonds étendra sa plateforme initiale de co-investissement avec des partenaires à un modèle hybride d'investissements directs et de co-investissements.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est déterminé à soutenir les entreprises canadiennes innovantes dans leur phase de développement en leur offrant une gamme complète de solutions de capital et de conseils pour accélérer leur expansion. En collaborant étroitement avec l'écosystème, BDC Capital crée un espace propice à leur croissance et à leur réussite. Pour plus de renseignements sur les solutions offertes, visitez bdc.ca/fr/bdc-capital.

À propos de BDC : la banque au service des entrepreneures et entrepreneurs depuis 80 ans

BDC est un partenaire de choix pour les entrepreneures et entrepreneurs à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre temps. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneures et entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC en 2024 seulement ajouteront environ 25,5 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et fait partie des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

