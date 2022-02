La place des Festivals à Montréal devient le cœur festif de MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Le gouvernement du Canada appuie

le 23e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Depuis bientôt deux ans, la pandémie touche durement les organismes culturels. Bon nombre d'entre eux ont subi des pressions financières exceptionnelles, soit parce qu'ils doivent revoir entièrement leur programmation, soit en raison de l'annulation de leurs activités. Pendant ces moments difficiles, le gouvernement du Canada tient à être là pour les appuyer.

C'est la raison pour laquelle l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DECet l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, ont annoncé le renouvellement de l'aide financière du gouvernement du Canada totalisant 1 279 500 $, pour appuyer, notamment, la tenue de la 23e édition de MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

Afin d'assurer le rayonnement de ce rendez-vous hivernal, DEC appuie les organisateurs dans leurs efforts de commercialisation et de promotion dans l'objectif d'attirer davantage de visiteurs et d'ainsi générer d'importantes retombées économiques profitant à l'ensemble des Montréalais.

C'est dans cette optique que DEC a accordé un soutien financier de 1 125 000 dollars sur trois ans (années 2022 à 2024). Cette contribution a rendu possible la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation intra-Canada de l'édition 2022, et permettra la commercialisation à l'international des éditions 2023 et 2024 ainsi que le développement de nouveaux produits dans le cadre de ces événements.

Pour sa part, Patrimoine canadien accorde cet appui dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts (55 000 dollars) et du Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public (99 500 dollars).

Cette somme permettra de soutenir la programmation artistique de MONTRÉAL EN LUMIÈRE et d'offrir au public la chance de participer à plusieurs activités extérieures gratuites.

Citations

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE est un des événements phares de notre métropole qui, en plus de générer des retombées économiques importantes, contribue à positionner Montréal comme capitale mondiale des festivals et comme destination touristique hivernale unique. Notre gouvernement est fier d'appuyer cet événement majeur et j'invite la population canadienne à profiter de notre hiver et de cette expérience magique haute en couleur. »

-L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Après deux ans de pandémie, on a tous besoin de retrouver cette joie de vivre que nous procurent des festivals comme MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui dynamise la saison froide montréalaise et nous invite à participer à des activités gratuites alliant arts de la scène, gastronomie et plaisir en famille. Je suis convaincu que cette édition sera un beau succès. Bon festival à tout le monde! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis 23 ans, MONTRÉAL EN LUMIÈRE n'a cessé de développer une programmation mettant à l'honneur les atouts culturels, gastronomiques et touristiques de notre métropole en hiver. Nous sommes heureux d'être soutenus par nos partenaires publics afin de convier les gens à venir découvrir la nouvelle vision du festival qui met de l'avant l'une de nos activités les plus emblématiques : le patin sous toutes ses formes. Autour de la gastronomie, des spectacles et des œuvres lumineuses, le public pourra participer activement et célébrer la beauté de notre nordicité. »

- Jacques Primeau, directeur général, MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Les faits en bref

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est une rencontre hivernale qui accueille annuellement près d'un million de visiteurs au Quartier des spectacles. Le 23e festival se tiendra du 17 février au 5 mars 2022.

Pour sa 23e mouture, un sentier de patin surplombe la place des Festivals tandis qu'un spectacle exclusif créé par les 7 Doigts est présenté sur la patinoire de l'esplanade Tranquille. Un parcours d'installations lumineuses ainsi que des projections cinématographiques géantes portant sur le patin et la nordicité montréalaise sont également au menu.

En plus d'offrir une programmation musicale dès l'ouverture de la patinoire, le festival propose également, de 21 h à 23 h, des soirées thématiques avec des ambiances franco, country, jazz, rock, électro et plus encore.

Le Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public vise à soutenir les secteurs des arts et de la culture en embauchant sans tarder des artistes et des travailleurs culturels, dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada destinés à aider la population et les entreprises canadiennes à atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Les fonds du Programme de développement économique du Québec de DEC visent à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir

Le financement annoncé aujourd'hui est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre MONTRÉAL EN LUMIÈRE et DEC.

