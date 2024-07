LÉVIS, QC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts (SCBV) présente, pour la première fois, la vision et les prochaines étapes du gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, lutter contre les changements climatiques, et soutenir de bons emplois d'un océan à l'autre. En améliorant l'efficacité énergétique des maisons et des bâtiments du pays en les rénovant, nous pourrons réduire les factures d'énergie des Canadiens et réduire les émissions provenant d'édifices.

Aujourd'hui, le ministre des Transports et Lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, et le député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont annoncé un investissement fédéral de 12,6 millons de dollars dans la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique Canada (SOFIAC). Cet investissement permettra à la SOFIAC d'accélérer son expansion dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux et des immeubles résidentiels à logements multiples, ce qui lui permettra d'aider les propriétaires et les locataires à économiser sur leurs factures d'énergie et à réduire leurs émissions.

Dans le cadre de la Stratégie pour les bâtiments écologiques, le gouvernement du Canada investira 177 millions de dollars dans des projets de l'Initiative d'accélérateur de rénovations majeures tels que celui-ci, qui soutiennent la mise à niveau de plusieurs systèmes et équipements de bâtiments dans des immeubles commerciaux, institutionnels ou des immeubles résidentiels à logements multiples de moyenne ou grande hauteur partout au Canada. Ces projets permettront de remplacer les toits, d'améliorer les fenêtres, l'isolation ou le revêtement des bâtiments, afin d'économiser de l'argent et de réduire la pollution.

Alors que les Canadiens ressentent les effets du coût élevé de la vie, un autre élément clé de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts aidera les Canadiens à revenu faible ou médian, y compris les locataires, à rénover leurs habitations afin d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie et de réduire la pollution. Ce nouveau programme, le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV), permettra aux ménages d'effectuer des travaux de rénovation sans frais et d'économiser des centaines de dollars par an sur leurs factures d'énergie.

Les Canadiens veulent vivre dans des collectivités durables : des endroits où l'air est pur, où les logements sont abordables et où les emplois sont de qualité. Les investissements du gouvernement du Canada dans l'écologisation des bâtiments et le passage des combustibles fossiles à l'électricité propre sont essentiels pour réduire les émissions de GES tout en soutenant une économie forte et abordable.

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiens. À un moment où nous sommes confrontés à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, cette stratégie répond aux attentes des Canadiens et leur fournit les mesures dont ils ont besoin, au rythme et à l'échelle qu'ils exigent. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à faire économiser de l'argent aux Canadiens, à créer des emplois et à saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Rendre nos immeubles plus écoénergétiques c'est un élément clé de notre lutte contre les changements climatiques. C'est aussi une occasion de créer de bons emplois dans l'économie verte du futur et d'aider les Québécois à économiser de l'argent en réduisant leurs factures d'électricité. On continue de livrer pour les Québécois en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et Lieutenant du Québec

Joël Lightbound

Député de Louis-Hébert

« La SOFIAC, une solution d'investissement innovante pour la transition énergétique et la décarbonisation de l'environnement bâti, a été mise sur pied pour faciliter la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique dans les entreprises canadiennes. En éliminant les obstacles financiers, techniques et opérationnels, la SOFIAC permet aux entreprises de développer et de mettre en œuvre ces initiatives vitales pour l'environnement et de créer un impact positif sur leurs résultats annuels. Grâce à une contribution importante de 12,6 millions de dollars de Ressources naturelles Canada dans le cadre de l'Initiative d'accélérateur de rénovations majeures, la SOFIAC accélérera ses investissements à l'échelle nationale dans les rénovations énergétiques profondes dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels multifamiliaux. Ce financement aura un impact significatif sur la croissance et le déploiement de la SOFIAC, jouant ainsi un rôle crucial dans la transition énergétique du Canada. »

Pierre Langlois

Président, Econoler

Les bâtiments sont le troisième émetteur de GES en importance au Canada . La quasi-totalité (plus de 96 %) des émissions issues des bâtiments découle du chauffage des locaux et de l'eau. Pour y remédier, des changements majeurs sont en cours dans le secteur du bâtiment, lesquels pourraient entraîner la création de centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie.

La modernisation des bâtiments existants, la construction écologique et le choix d'appareils de chauffage ne consommant pas de combustibles fossiles, comme les thermopompes électriques, aideront le Canada à respecter son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il est également nécessaire de construire plus solidement afin que les collectivités soient mieux équipées pour résister aux effets des changements climatiques.

Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, réduire les factures d'énergie et développer l'offre de bâtiments résilients et efficaces sur le plan énergétique, il faut accélérer la rénovation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies.

, réduire les factures d'énergie et développer l'offre de bâtiments résilients et efficaces sur le plan énergétique, il faut accélérer la rénovation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies. Les ménages canadiens dépensent en moyenne 2 200 $ par année pour leurs besoins énergétiques domestiques, et ces coûts sont nettement plus élevés dans le cas de maisons chauffées au mazout et de maisons anciennes mal isolées, mal ventilées et munies de systèmes de chauffage et de refroidissement inefficaces.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est un engagement du Plan de réduction des émissions pour 2030, une approche sectorielle pour atteindre l'objectif climatique du Canada de réduire les émissions d'au moins 40 % par rapport à 2005 d'ici 2030, pavant ainsi la voie vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

lan de réduction des émissions pour 2030, une approche sectorielle pour atteindre l'objectif climatique du de réduire les émissions d'au moins 40 % par rapport à 2005 d'ici 2030, pavant ainsi la voie vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Quelque 240 000 ménages canadiens ont profité de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes afin de rénover leur maison, soit une subvention moyenne de 4 400 $ par ménage. Grâce à ces rénovations, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 306 540 tonnes métriques ont été réalisées, ce qui équivaut à retirer de la circulation près de 94 000 véhicules alimentés par des combustibles fossiles.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est financée dans le cadre du Budget de 2024, et elle est mentionnée dans le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Elle est un complément à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada , qui établit un cadre visant à réduire les risques de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à entretenir des infrastructures résilientes aux changements climatiques, de même qu'à soutenir une économie forte et les travailleurs. La vision énoncée dans la Stratégie est déjà en train d'être mise en œuvre grâce à des initiatives fédérales à la fois nouvelles et en cours.

