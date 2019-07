La ministre Mélanie Joly annonce des investissements pour soutenir le tourisme dans la région de Charlevoix

Le gouvernement du Canada annonce un appui financier de près de 200 000 $ à Dômes Charlevoix et Repère Boréal pour assurer la promotion du tourisme dans la région de Charlevoix

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 27 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur touristique connaît un essor phénoménal à l'échelle internationale et nous voulons que l'ensemble des régions, incluant Charlevoix, puissent en bénéficier. Ce secteur génère des retombées économiques importantes dans l'ensemble du pays et représente plus de 1,8 million d'emplois. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Avec sa nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme - Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, le gouvernement du Canda aidera le secteur touristique à augmenter ses revenus de plus de 25 %, à créer 54 000 nouveaux emplois pour la classe moyenne et à amener davantage de visiteurs internationaux à l'extérieur des grands centres urbains.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 199 998 dollars pour soutenir l'ajout et la bonification des installations d'hébergement de Dômes Charlevoix et Repère Boréal. Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques uniques.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme ceux-ci, les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que les visiteurs internationaux, pourront découvrir les régions du Québec en séjournant dans des installations originales et distinctives afin de pleinement savourer l'offre touristique canadienne.

Citations

« Lors de notre passage à Charlevoix en janvier dernier, nous avons entendu les acteurs du milieu. Avec notre nouvelle stratégie touristique nous répondons présents en investissant dans nos communautés et nos entreprises d'un océan à l'autre afin de développer des produits et des expériences touristiques uniques qui sauront attirer un plus grand nombre de visiteurs à l'année longue. Nous avons mis sur pied une stratégie qui aidera nos régions à tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, à diversifier leur économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en mettant en valeur la marque canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises et organismes, notamment du secteur touristique, à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

