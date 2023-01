RICHMOND HILL, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie s'atténue au Canada, le gouvernement continue de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et créent des occasions pour eux de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a visité la résidence Mon Sheong Court de Richmond Hill, en Ontario. Elle était accompagnée de la députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, Leah Taylor Roy. La résidence Mon Sheong Court a reçu 24 930 $ dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour des projets communautaires. Son projet de concerto permettra aux aînés d'enseigner et d'acquérir de nouvelles compétences, comme le chant ou l'interprétation, afin de favoriser leur bien-être et leur inclusion sociale. La résidence a également reçu plus de 1,9 million de dollars en 2019 pour son projet pancanadien intitulé R.E.A.C.H. for Aging Well, qui visait à travailler en collaboration avec les organisations non gouvernementales, les organismes communautaires et les groupes de jeunes en vue d'accroître l'inclusion sociale des aînés d'origine chinoise de plus de 55 ans dans la région métropolitaine de Toronto grâce à diverses activités, comme le yoga, le taï chi, le chant, la musique (jouer d'un instrument) et des ateliers sur la santé mentale.

Dans le contexte d'incertitude mondiale, le gouvernement du Canada a présenté des mesures ciblées dans l'Énoncé économique de l'automne pour appuyer les Canadiens qui ont le plus besoin d'aide, y compris les aînés. Les récentes mesures adoptées comprennent le doublement du crédit pour la TPS pendant six mois, ce qui permet de remettre en moyenne 225 $ de plus dans les poches des aînés canadiens, et le versement d'un supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement pour venir en aide aux locataires à faible revenu. L'été dernier, le gouvernement du Canada a également augmenté la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus qui font partie des personnes les plus vulnérables, ce qui représente 800 $ pour ceux qui touchent la prestation intégrale. Ces mesures aident de nombreux aînés et contribuent à bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

Pendant sa visite, la ministre Khera a aussi participé à une table ronde avec des aînés du Aurora Seniors Centre, à laquelle participaient aussi la députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, Leah Taylor Roy, et le député de Newmarket-Aurora, Tony Van Bynen. Elle a aussi organisé une rencontre avec des aînés et des aînés au service de groupes communautaires dans Don Valley-Est en compagnie du député de cette circonscription, Michael Coteau.

« Aujourd'hui était l'occasion parfaite de rencontrer des organismes de Richmond Hill et d'Aurora pour en apprendre plus sur le travail qu'ils accomplissent afin de répondre aux besoins des aînés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet au gouvernement d'appuyer des initiatives offrant aux aînés des activités stimulantes qui leur permettent de rester actifs et qui accroissent leur participation et leur inclusion sociales afin qu'ils puissent maintenir une forte présence dans leur collectivité. Cette initiative s'ajoute aux mesures que nous avons prises pour rendre la vie plus abordable pour les aînés afin qu'ils puissent payer leurs dépenses quotidiennes et jouir de la qualité de vie qu'ils méritent. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Ce fut un honneur de passer la journée avec la ministre Khera dans la circonscription d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill pour célébrer les aînés locaux et les organismes qui les soutiennent et leur rendre hommage. Je me réjouis que le gouvernement du Canada reconnaisse l'importance de soutenir ces organismes grâce à des initiatives comme le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Nous avons la chance, à Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, de pouvoir compter sur un grand nombre d'organismes et de personnes formidables qui s'engagent à soutenir notre dynamique communauté d'aînés. »

- La députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, Leah Taylor Roy

« Lorsqu'on s'adresse directement aux aînés de notre communauté, nous avons une excellente occasion d'en apprendre plus sur les défis auxquels ils sont confrontés et le soutien dont ils ont besoin pour continuer à mener une vie active. Le gouvernement a un rôle important à jouer pour s'assurer que les aînés ont accès à des logements abordables, à des soins et à d'autres services essentiels pour bien vieillir et maintenir des liens avec leur collectivité. Leurs expériences personnelles guideront nos efforts pour créer de meilleures politiques et de meilleurs programmes qui servent et soutiennent réellement les aînés. »

- Le député de Newmarket-Aurora, Tony Van Bynen

Les faits en bref

Les aînés constituent l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . Ce groupe représentera près de 25 % de la population d'ici 2051 et pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

. Ce groupe représentera près de 25 % de la population d'ici pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans. Le financement du PNHA permet aux aînés de demeurer actifs, de recevoir un soutien et de maintenir des liens avec leur collectivité. Pour ce faire, les priorités nationales de cette année ciblent des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé;



préviennent les mauvais traitements envers les aînés;



célèbrent la diversité et favorisent l'inclusion;



aident les aînés à vieillir chez eux.

