GATINEAU, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont l'une de nos plus cruciales ressources et sources de potentiel. C'est pourquoi le gouvernement du Canada les appuie à chaque étape de leur parcours vers un brillant avenir. Le gouvernement sait que les jeunes ont hâte de faire partie de la population active, mais nombre d'entre eux se heurtent encore à des obstacles à l'emploi. Or, l'emploi est la clé du succès financier et de l'accomplissement personnel. Pour renforcer l'économie, bâtir un pays plus inclusif et s'assurer que personne n'est laissé pour compte, il est essentiel de créer des possibilités pour les jeunes d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour avoir une chance équitable de réussir.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé que le gouvernement finance plus de 200 projets communautaires qui transformeront la vie de 22 000 jeunes se heurtant à des obstacles à l'emploi en améliorant leur capacité à trouver et à conserver de bons emplois.

Un montant d'environ 370 millions de dollars sur quatre ans sera affecté à ces projets dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada, l'un des programmes offerts dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada. Les projets offriront des services d'emploi souples et un soutien global adaptés afin d'aider chaque personne à acquérir des compétences transférables qui auront une incidence positive durable sur sa carrière. Par exemple, les projets financés dans le cadre du programme SECJ comprennent le mentorat, le perfectionnement des compétences, la formation, des services intégrés (par exemple, le soutien aux personnes à charge et les services de consultation en santé mentale) et des stages rémunérés dans un éventail de secteurs. Ainsi, tous les participants ont une chance de réussir.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'assure que chaque jeune au Canada est en mesure d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir sa transition vers le marché du travail. Ces nouveaux projets sont d'excellents exemples de la façon dont le gouvernement fédéral et ses partenaires peuvent travailler ensemble pour créer des possibilités pour tous les jeunes, en particulier ceux qui se heurtent à des obstacles et qui ont une incapacité, afin qu'ils puissent se lancer dans une carrière enrichissante. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Faits en bref

Le programme SECJ d'Emploi et Développement social Canada a été conçu pour donner à tous les jeunes les mêmes chances de trouver un emploi intéressant.

a été conçu pour donner à tous les jeunes les mêmes chances de trouver un emploi intéressant. Ce programme accorde du financement à des organismes pour qu'ils offrent une gamme d'activités aidant les jeunes de 15 à 30 ans à surmonter les obstacles à l'emploi. La SECJ préconise une approche souple en offrant des services adaptés à chaque personne, ce qui permet aux jeunes participants d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

La nouveauté du présent cycle de financement est l'accent mis sur le soutien aux projets ciblant les jeunes en situation de handicap. Plus de 30 % des projets financés doivent aborder les défis uniques en matière d'emploi auxquels se heurtent les jeunes en situation de handicap. Ce pourcentage est supérieur à l'objectif initial de 20 % fixé dans le cadre du nouveau volet Jeunes en situation de handicap.

Les autres groupes prioritaires comprennent les jeunes Autochtones, les jeunes de la communauté 2ELGBTQI+, les jeunes Noirs, les autres jeunes racisés et les jeunes issus de communautés de langues officielles en situation minoritaire.

Liens connexes

Stratégie emploi et compétences jeunesse

Document d'information : Programme Stratégie emploi et compétences jeunesse

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hannaan Hassan, Conseillère principale en communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-355-0996, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]