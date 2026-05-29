GATINEAU, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante pour souligner le début de la Semaine nationale de l'accessibilité de 2026 :

« Nous formons un pays dynamique qui est fier de sa diversité, qui prend soin des personnes les plus vulnérables et qui se bat pour offrir un avenir meilleur à tout un chacun.

Se tenant du 31 mai au 6 juin, la Semaine nationale de l'accessibilité est une occasion de souligner la diversité des compétences et des contributions des personnes en situation de handicap, ainsi que les efforts soutenus des dirigeants, des organismes et des collectivités d'un bout à l'autre du pays pour façonner un Canada plus équitable, accessible et inclusif.

Le thème de cette année, "Bâtir un Canada fort et accessible", vient réaffirmer notre engagement à bâtir un pays exempt d'obstacles où chaque personne, dont près de 8 millions de Canadiens en situation de handicap, peut atteindre son potentiel. C'était également le thème du Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap de cette année, qui s'est déroulé le 28 mai. S'y sont réunis des experts issus de la communauté des personnes en situation de handicap pour discuter de solutions pratiques et bâtir des collectivités et des milieux de travail plus accessibles et inclusifs. Les enregistrements de l'événement seront accessibles sur la page Web du congrès.

La Semaine nationale de l'accessibilité est une occasion de réfléchir et de célébrer, mais également de souligner le travail qu'il reste à accomplir pour bâtir un Canada exempt d'obstacles. Guidés par le principe "Rien sans nous", et avec la collectivité des personnes en situation de handicap, nous avons réalisé d'importants progrès dans la mise en œuvre de Loi canadienne sur l'accessibilité :

Nous avons mis sur pied l'organisme Normes d'accessibilité Canada, qui a déjà publié des normes d'accessibilité nationales en matière d'emploi, de logement, d'intelligence artificielle et de langage clair et simple.

La Loi a mené à la publication du premier règlement sur l'accessibilité des technologies numériques du Canada, qui établit de nouvelles exigences visant à rendre les pages Web, les applications mobiles et les documents numériques accessibles à tous.

a mené à la publication du premier règlement sur l'accessibilité des technologies numériques du Canada, qui établit de nouvelles exigences visant à rendre les pages Web, les applications mobiles et les documents numériques accessibles à tous. La dirigeante principale de l'accessibilité du Canada continue de formuler des recommandations de manière indépendante concernant les progrès réalisés et les domaines dans lesquels le pays a encore du travail à accomplir.

La Feuille de route pour un Canada accessible a été publiée afin d'orienter l'action collective dans tous les secteurs pour un pays plus accessible et inclusif.

Nous nous efforçons également d'améliorer la sécurité financière des personnes en situation de handicap en âge de travailler grâce à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Depuis que nous l'avons créée en juillet 2025, elle nous a permis d'accroître le bien-être financier de plus de 280 000 personnes en situation de handicap. S'ajoute à cela le fait que nous aidons à couvrir le coût de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées, permettant à davantage de gens d'obtenir la Prestation.

L'emploi est essentiel à une sécurité économique et une inclusion durables. Pourtant, les personnes en situation de handicap en âge de travailler continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent de décrocher un emploi. En fait, 62 % d'entre elles occupent un emploi, comparativement à 78 % pour le reste de la population. La Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap, lancée en 2024, énonce une vision à long terme visant à combler l'écart d'emploi d'ici 2040.

Nous continuons également d'investir dans des programmes fédéraux comme le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et le Fonds pour l'accessibilité, afin d'aider les Canadiens à acquérir des compétences et à décrocher un emploi et de créer des milieux de travail plus inclusifs. En investissant dans des domaines prioritaires comme l'infrastructure et l'emploi, au profit des personnes en situation de handicap, nous nous efforçons de rendre le Canada solide et viable financièrement.

Nos progrès sont importants, mais nous devons poursuivre notre travail jusqu'à ce que tous les Canadiens puissent participer pleinement à tous les aspects de la société. La Semaine nationale de l'accessibilité nous rappelle que la création d'un Canada exempt d'obstacles est une responsabilité commune. J'invite tous les Canadiens, cette semaine et tout au long de l'année, à unir leurs efforts et à réaffirmer leur engagement à créer un avenir véritablement inclusif et accessible pour les générations à venir.

Lorsque l'accessibilité et l'inclusion sont prises en compte dès le départ, tout le monde peut profiter de collectivités plus fortes et d'une économie plus prospère.

Bonne Semaine nationale de l'accessibilité à tous! »

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]