GATINEAU, QC, le 28 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a tenu une rencontre virtuelle avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables du travail afin de discuter d'importants enjeux relatifs aux milieux de travail et à la COVID-19; il s'agissait d'un suivi de leur rencontre précédente tenue le 1er mars 2021.

La ministre Tassi a discuté avec ses homologues de la nature changeante du travail et de la nouvelle réalité du travail à domicile. Elle a fait un bilan des consultations fédérales portant sur le droit à la déconnexion et sur le travail à la demande dans les secteurs sous réglementation fédérale, deux questions qui sont devenues de plus en plus pertinentes dans le contexte de la COVID-19. La ministre Tassi a également parlé du travail du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, qui va élaborer des documents sur l'importance de la déconnexion du travail, avec des conseils et des pratiques exemplaires pour les employeurs et les employés.

La rencontre a aussi été l'occasion de traiter des incidences globales découlant du fait que le domicile devient de plus en plus le lieu de travail, notamment les répercussions sur la santé et la sécurité des travailleurs et le rôle des comités en matière de santé et de sécurité au travail dans ce contexte.

Le sujet de la santé mentale des travailleurs a également été abordé par les participants, dans le contexte de la pandémie et de manière plus générale.

La rencontre s'est terminée par un échange sur les normes d'emploi, y compris les dispositions touchant les congés. La ministre Tassi a souligné qu'il est important d'appuyer la campagne nationale de vaccination, notamment en encourageant les travailleurs, les employeurs et les groupes syndicaux à travailler ensemble afin d'assurer que les travailleurs peuvent être vaccinés.

Enfin, la ministre Tassi a reconnu l'importance de continuer à travailler ensemble sur ces enjeux, surtout au moment où divers secteurs planifient un retour sur les lieux de travail dans le cadre de la relance postpandémie. Elle a invité ses homologues à rester en contact étroit, en faisant remarquer que la coordination et la collaboration entre les gouvernements profitent à l'ensemble des travailleurs canadiens.

