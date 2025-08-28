OTTAWA, ON, le 28 août 2025 /CNW/ - Les services de traversier, les chemins de fer, et les industries de l'acier et de l'aluminium du Canada sont les moteurs de notre économie. Ils permettent de relier nos communautés, de créer des emplois bien rémunérés et de construire les infrastructures indispensables à la vie de tous les jours de la population canadienne.

Pour s'assurer que ces secteurs demeurent solides et résilients, l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur, tiendra le Sommet sur les traversiers et les chemins de fer faits au Canada le 2 septembre 2025 à Hamilton, en Ontario.

Ce sommet réunira des responsables clés de l'industrie, des fournisseurs et des porte-paroles des gouvernements pour discuter de la manière dont, en travaillant ensemble, les industries ferroviaires et maritimes canadiennes utiliseront l'acier et l'aluminium canadiens pour construire. Les discussions porteront sur les besoins futurs en matière de projets ferroviaires et de traversiers, les contraintes de capacité et les obstacles à la construction au Canada, ainsi que sur les mesures que les gouvernements pourraient prendre pour soutenir l'industrie.

Ce sommet représente une occasion majeure pour l'industrie, les travailleurs et travailleuses, et la main-d'œuvre du Canada. Le fait d'accorder la priorité à l'utilisation de l'acier et de l'aluminium canadiens contribuera à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à créer de nouveaux emplois à long terme. L'accent mis sur la production nationale garantira que nos investissements dans les infrastructures de transport essentielles, comme les trains et les traversiers, bénéficieront directement aux personnes et aux entreprises qui constituent l'épine dorsale de notre économie. À un moment où ces industries sont soumises à une pression intense en raison des droits de douane, le sommet aidera à favoriser une base industrielle plus autonome et plus solide au Canada.

Le Canada doit créer un marché intérieur fiable pour ses propres producteurs et fabricants. Le nouveau gouvernement du Canada s'efforce de bâtir une économie canadienne forte, qui offre des emplois bien rémunérés et hautement spécialisés partout au pays.

« Les traversiers, les chemins de fer, et les industries de l'acier et de l'aluminium du Canada sont les moteurs qui font tourner notre économie. Cette discussion réunira ces secteurs afin de garantir que nous construisons avec de l'acier et de l'aluminium canadiens, que nous protégeons les emplois canadiens et que nous traçons la voie vers l'économie la plus forte du G7. »

L'honorable Chrystia Freeland

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

