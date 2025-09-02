HAMILTON, ON, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour conclure le Sommet sur les traversiers et les chemins de fer faits au Canada :

« Les services de traversiers, les chemins de fer et les industries de l'acier et de l'aluminium du Canada sont les éléments moteurs d'une économie résiliente et en pleine croissance. Ils relient les communautés, créent des emplois bien rémunérés et constituent le fondement des infrastructures essentielles dont la population canadienne dépend chaque jour.

« Le sommet d'aujourd'hui a réuni des leaders des secteurs ferroviaire, maritime, de l'acier et de l'aluminium, ainsi que des partenaires provinciaux, territoriaux et fédéraux. En travaillant ensemble, nous construirons davantage ce dont le Canada a besoin, ici même, chez nous.

« Nous avons eu des discussions franches et ciblées sur la manière d'utiliser davantage l'acier et l'aluminium canadiens dans la construction de traversiers et de chemins de fer, sur la manière de surmonter les obstacles à la construction au Canada, et sur les mesures ciblées que les gouvernements peuvent prendre pour soutenir l'industrie et bâtir un marché intérieur fiable.

« Ce type de collaboration contribue à renforcer l'autonomie et la solidité du secteur industriel, en profitant de l'élan donné par Loi sur l'unité de l'économie canadienne, qui a supprimé les barrières commerciales interprovinciales et accélère déjà la mise en place des infrastructures dont nous avons besoin.

« Nous bâtissons un avenir dans lequel les trains et les traversiers canadiens seront construits avec de l'acier et de l'aluminium du pays, par une main-d'œuvre d'ici, et où le Canada sera l'économie la plus forte du G7. »

