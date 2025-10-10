AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BURNABY English

BURNABY, BC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député fédéral de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre, Pietro Calendino, conseiller municipal de Burnaby, et Steve O'Connell, chef de la direction de Grosvenor pour une annonce sur le logement.

Date :

14 Octobre, 2025



Heure :

11 h 00



Lieu :

2132, avenue Alpha

Burnaby (Colombie-Britannique)

V5C 0K2

