MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada ouvre la voie alors que les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) se réunissent à Montréal pour conjuguer leurs efforts afin de rendre l'aviation civile internationale sécuritaire, sûre et accessible, ainsi que pour établir des liens plus solides afin de favoriser la croissance économique.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, s'est adressé hier aux membres des délégations internationales lors de la cérémonie d'ouverture de la 42e session de l'Assemblée de l'OACI, qui se tient du 23 septembre au 3 octobre à Montréal.

Le ministre MacKinnon a fait valoir que l'aviation représente l'un des moteurs de croissance économique les plus puissants. Il a souligné la nécessité de poursuivre la coopération et l'innovation, notamment en concevant et en adoptant de nouvelles technologies plus efficaces. Cela permettrait de mieux tirer parti des occasions offertes dans le domaine de l'aviation, où les choses évoluent rapidement, tout en s'assurant qu'aucun pays n'est laissé de côté. Le ministre a également insisté sur l'importance de rendre l'aviation internationale plus accessible aux personnes en situation de handicap et plus durable.

Pendant son séjour à Montréal, le ministre MacKinnon a également rencontré ses homologues et des alliés internationaux clés de l'Arabie saoudite, de l'Espagne, des États-Unis, du Japon, de l'Ukraine et de l'Union européenne afin de discuter des moyens de renforcer la coopération internationale dans le domaine des transports.

Citation

« En tant que fier pays hôte de l'OACI depuis 1947, le Canada soutient pleinement un ordre international solide et fondé sur des règles qui sert de fondement à l'aviation mondiale. Nous défendrons toujours les normes les plus élevées en matière de sécurité et de sûreté, et veillerons à ce que l'aviation reste un pont qui relie les peuples, les pays et les économies de tous les États membres. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir résilient, inclusif et durable pour l'aviation civile internationale. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits en bref

L'OACI est une agence spécialisée des Nations Unies (ONU) qui tient lieu de forum mondial pour 193 États membres œuvrant à la promotion de l'aviation civile internationale. L'OACI élabore des politiques et des normes, réalise des audits de conformité, mène des études et des analyses, fournit une assistance et renforce les capacités dans le domaine de l'aviation grâce à de nombreuses autres activités, notamment la coopération entre ses États membres et les parties prenantes.

En tant que pays hôte, le Canada est résolu à fournir le soutien nécessaire à l'OACI et à sa communauté diplomatique. Ce faisant, le Canada travaille de façon concertée avec la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le Secrétariat de l'OACI pour s'assurer que l'Organisation continue son essor à Montréal.

L'Assemblée de l'OACI est l'organe souverain de l'Organisation. Elle se réunit tous les trois ans à Montréal et est convoquée par l'organe directeur de l'OACI, le Conseil. L'Assemblée établit les priorités de l'OACI pour les trois années à venir.

Visitez le site Web de Transports Canada

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]