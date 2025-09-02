HAMILTON, ON, le 29 août 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, tiendra le Sommet sur les traversiers et les chemins de fer faits au Canada pour dégager de nouvelles possibilités, créer un marché intérieur fiable pour nos producteurs et nos fabricants, et encourager la collaboration au sein de l'industrie.

Le Sommet aura lieu le mardi 2 septembre 2025 à Hamilton, en Ontario.

1. Remarques d'ouverture (Couverture pool des remarques d'ouverture)

Heure: 8 h 45 (heure avancée de l'est)

Lieu: Siège social d'ArcelorMittal Dofasco, situé au 1330, rue Burlington Est, hall principal

Notes à l'intention des médias

Lors de votre inscription aux remarques d'ouverture, veuillez demander tout outil supplémentaire dont vous aurez besoin pour participer pleinement à l'événement avant 8 h le 2 septembre en envoyant un courriel aux Relations avec les médias de Transports Canada.

Il n'y aura pas de webdiffusion disponible.

2. Conférence de presse de clôture

Heure: 16 h 45 (heure avancée de l'est)

Lieu: Siège social d'ArcelorMittal Dofasco, situé au 1330, rue Burlington Est, hall principal

Les médias auront l'occasion de poser des questions après la conférence de presse.

Notes à l'intention des médias

Lors de votre inscription, veuillez demander tout outil supplémentaire dont vous aurez besoin pour participer pleinement à l'événement avant 11 h le 2 septembre en envoyant un courriel aux Relations avec les médias de Transports Canada.

Il n'y aura pas de webdiffusion disponible.

