Invitation aux médias - Louis Villeneuve mettra en lumière l'appui du gouvernement du Canada à Planchers des Appalaches pour stimuler l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement de la construction résidentielle au Québec
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
10 oct, 2025, 10:28 ET
COWANSVILLE, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
La construction rapide et durable de logements est une priorité pour le gouvernement du Canada. Pour répondre à la pénurie actuelle, le gouvernement réalise des investissements afin de soutenir le développement de solutions manufacturières innovantes et durables, et ainsi accélérer la construction de logements abordables.
Dans ce contexte, Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi, mettra en valeur le projet de Planchers des Appalaches réalisé grâce au soutien de DEC.
Ce projet s'inscrit dans les investissements annoncés par l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.
Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise qui suivra la conférence de presse.
Date :
14 octobre 2025
Horaire :
14 h 30 - Début de la conférence de presse
15 h - Visite de l'entreprise
Endroit :
Planchers des Appalaches
454, rue de la Rivière
Cowansville (Québec)
J2K 3G6
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant midi, le 14 octobre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.
SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, media@dec- ced.gc.ca; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
