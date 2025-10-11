OTTAWA, ON, le 11 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre a condamné la récente attaque russe perpétrée contre le réseau énergétique ukrainien, attaque qui a privé d'électricité des milliers d'Ukrainiens. Le Canada travaille en étroite collaboration avec l'Ukraine afin de trouver de nouvelles façons de soutenir la défense de ses infrastructures énergétiques et de veiller à ce que l'Ukraine dispose d'un approvisionnement suffisant en gaz à l'approche de l'hiver.

Le premier ministre et le président ont discuté de la guerre d'agression que mène la Russie. Les dirigeants ont souligné le travail accompli par le Canada avec ses partenaires de la Coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine et faire progresser la paix et la sécurité, notamment au moyen de garanties de sécurité robustes.

Les dirigeants ont évoqué la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, dont le Canada et l'Ukraine ont convoqué une réunion de haut niveau en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier.

Le Canada apporte un soutien militaire et financier substantiel à l'Ukraine, notamment plus de 12,4 milliards de dollars en soutien financier direct, ce qui représente la contribution financière par habitant la plus importante parmi celles des pays du G7. Le premier ministre Carney a également confirmé que l'achat par le Canada des équipements militaires américains figurant sur la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine établie par l'OTAN renforcera les capacités de défense aérienne de l'Ukraine à un moment décisif de la guerre.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit alors que leurs ministres se préparent à se réunir pour accroître la pression financière sur la Russie lors de la réunion des ministres des Finances du G7 qui se tiendra cette semaine, à Washington D.C., en marge des réunions annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

