La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de 981 025 $ pour des projets touristiques aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, sont fières de confirmer un appui financier de 981 025 $ pour le développement de 37 projets touristiques régionaux (détails présentés en annexe), avec la participation de Tourisme Îles-de-la-Madeleine et de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.

Cette somme est octroyée dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). À la suite de six appels de projets, cette entente a permis de soutenir un total de 37 projets, lesquels représentent des investissements à venir de plus de 3,1 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques des Îles-de-la-Madeleine et de la communauté locale. En 2023, l'endroit comptait plus de 90 entreprises représentant 480 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 50 millions de dollars dans la région en 2022.

Citations :

« Le tourisme représente un moteur économique à part entière. C'est une source de fierté, de vitalité et de retombées concrètes pour nos communautés. Sa croissance est au cœur des priorités de notre gouvernement. Nous multiplions les investissements pour dynamiser l'offre partout au Québec, afin que chaque région puisse en tirer pleinement profit. Les projets soutenus aux Îles-de-la-Madeleine illustrent parfaitement notre volonté de faire du tourisme un levier durable de prospérité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région des Îles-de-la-Madeleine est une destination incontournable qui se démarque par son unicité. Je suis fière que notre gouvernement soutienne financièrement des projets concrets qui répondent aux besoins de la population tout en améliorant l'attractivité du territoire. Les initiatives appuyées permettront de tourner le tourisme madelinot vers l'avenir, notamment grâce à des transformations numériques qui le rendront plus innovant et accessible. Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette entente porteuse pour la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cet investissement gouvernemental démontre l'importance stratégique que nous accordons aux Îles-de-la-Madeleine dans le développement touristique du Québec. Il soutiendra des projets porteurs et durables qui permettront à la communauté de bénéficier encore davantage de retombées concrètes grâce au tourisme. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes fiers de compter sur la collaboration du ministère du Tourisme afin de reconduire, d'année en année, ce puissant outil de développement qu'est l'EPRTNT, tout en permettant de l'adapter aux priorités de notre région. La variété des projets financés démontre une fois de plus la volonté des entreprises touristiques d'innover et de développer de nouveaux produits et expériences. Ces investissements confirment l'importance du tourisme dans la vitalité du territoire et permettent à notre région de continuer de s'imposer comme une destination innovante, accueillante et durable. »

France Groulx, présidente de Tourisme Îles-de-la-Madeleine

« Aux Îles-de-la-Madeleine, le développement touristique passe avant tout par une collaboration étroite entre les acteurs locaux, les entreprises et les partenaires gouvernementaux. Grâce à l'EPRTNT, nous renforçons notre offre tout en accompagnant nos entreprises dans leur transition numérique. Ces investissements concrets sont le reflet d'un engagement collectif envers une destination innovante et durable, au bénéfice des visiteurs et des Madelinots. »

Antonin Valiquette, maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine



Faits saillants :

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Aux Îles-de-la-Madeleine, l'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités de la Stratégie touristique 2021-2026 des Îles-de-la-Madeleine : Agir ensemble pour un tourisme responsable et durable de Tourisme Îles-de-la-Madeleine, du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme.

Pour 2022-2025, 410 000 $ ont été octroyés par le ministère du Tourisme et 210 000 $ par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ces montants ont été bonifiés de 277 500 $ par Tourisme Îles-de-la-Madeleine et de 150 000 $ par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, portant ainsi à plus de 1 047 500 $ les sommes disponibles pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Le Fumoir d'antan • Intégration de nouveaux outils afin d'améliorer

l'expérience des visiteurs sur le site 37 500 $ Association des sports de vent des Îles • Installation de deux nouvelles stations

météorologiques 10 000 $ Festival de cirque des Îles • Acquisition d'équipements et aménagement du

site du Festival de cirque des Îles 60 000 $ Association touristique régionale

des Îles-de-la-Madeleine • Mesure de l'impact du tourisme sur les résidents

et meilleure compréhension de leurs perceptions afin

d'ajuster le plan d'action de la stratégie en tourisme durable 45 000 $ Corporation de développement

portuaire de l'anse de l'Étang-du-Nord • Organisation et tenue de l'édition 2023 du Festival

littéraire des Îles 15 000 $ Corporation de développement

portuaire de l'anse de l'Étang-du-Nord • Organisation et tenue de l'édition 2024 du Festival

littéraire des Îles 15 000 $ Corporation de développement

portuaire de l'anse de l'Étang-du-Nord • Organisation et tenue de l'édition 2025 du Festival

littéraire des Îles 20 000 $ Corporation de développement

portuaire de l'anse de l'Étang-du-Nord • Organisation et tenue de l'édition 2023 du festival

PANORAMA 7 500 $ Municipalité des Îles-de-la-Madeleine • Aménagement de l'accès à la plage de Sandy Hook 27 450 $ Vélos Évasion Îles-de-la-Madeleine • Développement et mise en service d'un site Web

transactionnel 9 000 $ Vélos Évasion Îles-de-la-Madeleine • Acquisition d'un point de service mobile sur roues • Développement d'un nouveau service de location

de vélos triporteurs pour les personnes à mobilité réduite 39 000 $ Association touristique régionale

des Îles-de-la-Madeleine • Demande d'accréditation pour le Global Sustainable

Tourism Council 11 500 $ Camping Barachois • Amélioration des installations électriques et réaménagement

du terrain 31 338 $ Domaine des Vacanciers • Intégration d'un système de réservation en ligne et implantation

d'outils numériques 4 680 $ Festival de cirque des Îles • Organisation et tenue de l'édition 2024 du Festival de cirque des Îles 7 500 $ Festival de cirque des Îles • Organisation et tenue de l'édition 2025 du Festival de cirque des Îles 20 000 $ Interprétation Pêche en mer • Construction et aménagement d'un nouveau bateau pour améliorer

l'expérience touristique 71 000 $ Le bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine • Organisation de l'édition 2024 des 5 à 7 festifs du marché 15 000 $ Le bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine • Organisation de l'édition 2025 des 5 à 7 festifs du marché 20 000 $ Le bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine • Démarche de structuration du circuit des saveurs 46 000 $ Petit hôtel de la Montagne • Déploiement de nouveaux outils numériques et d'un nouveau

site Web afin d'améliorer l'expérience client 30 446 $ Plein Vent les îles • Acquisition de trois planches à aile portante électriques et d'une

remorque 41 111 $ Sofilm cinéma parallèle • Organisation de l'édition 2024 du festival Images en vues des

Îles-de-la-Madeleine 15 000 $ Escale Îles-de-la-Madeleine • Structuration de l'offre pour l'accueil de croisières hivernales en 2025 20 000 $ Club nautique Les plaisanciers du Havre • Étude de faisabilité afin d'évaluer les options et les coûts de modernisation

des infrastructures, en plus de renforcer la résilience des infrastructures face

aux changements climatiques 15 000 $ Le Domaine du Vieux Couvent • Création d'un nouveau site Web et mise en place d'un système de réservations

en ligne 5 000 $ Auberge La Salicorne (Club vacances

Les Îles) • Développement d'un nouveau site Web 43 000 $ Petit hôtel de la Montagne • Aménagement d'un espace polyvalent 68 000 $ Le Site d'autrefois • Bonification de l'animation avec des vidéos et des panneaux 26 000 $ La Brûlerie de café des Îles-de-la-Madeleine • Aménagement d'un centre d'interprétation du café 37 000 $ Hôtels Accents • Installation d'un chapiteau commercial pour y tenir des événements extérieurs 35 000 $ Hôtels Accents • Implantation d'un nouveau système de réservations 25 000 $ Contes en Îles • Organisation de l'édition 2025 du festival Contes en Îles 20 000 $ Corporation des Acadiens de l'île du

Havre-Aubert • Organisation de l'édition 2025 du Festival des Acadiens 20 000 $ Alcyon sel de mer • Mise en place de parcours éducatifs et historiques 27 000 $ Aérosport les Îles • Acquisition d'un bateau à la coque transparente 33 000 $ Corporation de développement

portuaire de la baie du Cap-Vert • Organisation de l'édition 2025 de la Fête populaire de la baie du Cap-Vert 8 000 $ Total

981 025 $

