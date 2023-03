La ministre Caroline Proulx annonce 1,2 million de dollars pour soutenir le tourisme de montagne dans Charlevoix

QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce le versement d'une contribution de plus de 1,2 million de dollars à Tourisme Charlevoix pour financer la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région.

Plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une seule forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison d'activité et la fragilité croissante des entreprises dépendant fortement d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et renforcer la vitalité durable de ces communautés dans Charlevoix, un montant de plus de 1,2 million de dollars est mis à la disposition de Tourisme Charlevoix jusqu'en 2025 afin de mettre en œuvre un plan montagne pour la région.

Ce plan devra miser entre autres sur :

le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons;

le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la mise en valeur des produits du Québec;

la concertation de tous les acteurs territoriaux;

l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

De ce montant, Tourisme Charlevoix réserve 800 000 $ pour deux appels de projets par année, en 2023 et 2024, dont le premier aura lieu en mai prochain. Les détails seront annoncés ultérieurement par l'association touristique régionale.

Citations :

« Le tourisme est un secteur clé pour la croissance de notre économie, et notre gouvernement s'assure, parmi ses priorités, de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Le tourisme quatre saisons s'impose de plus en plus dans le contexte des changements climatiques. La mise en place de ce type de plan s'inscrit dans notre volonté d'accroître la vitalité de l'écosystème d'entreprises et des communautés qui gravitent autour du tourisme de montagne au Québec pour permettre une diversification des activités tout au long de l'année. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le secteur touristique dynamise l'économie locale et favorise le développement de l'ensemble de notre belle région. Notre gouvernement est fier de collaborer avec Tourisme Charlevoix dans la mise en œuvre d'un plan montagne qui prend en compte l'environnement et les changements climatiques dans le développement ou la consolidation de son offre touristique. »

Vincent Caron, député de Portneuf, vice-président de la Commission de l'administration publique et adjoint gouvernemental au Tourisme

« Le tourisme de montagne est très présent et, surtout, très important dans Charlevoix. Et pour cause! Les montagnes de la région sont des attraits exceptionnels. Je suis ravie de voir que notre gouvernement donne les moyens à Tourisme Charlevoix de mettre en place un plan en collaboration avec notre communauté pour que cette forme de tourisme continue d'engendrer des retombées économiques à long terme. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

« Le développement des montagnes de Charlevoix, un joyau qu'il faut protéger, doit se faire de façon durable et respectueuse. Ce nouveau plan, basé sur la cocréation d'une vision d'avenir avec l'ensemble des intervenants, permettra un développement touristique responsable, sur quatre saisons, en cohérence avec les priorités et les enjeux de la destination, tout en tenant bien évidemment compte de l'acceptabilité sociale. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

Les sommes allouées aux plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions de dollars).

Les grandes orientations du plan montagne et les axes d'intervention sont en préparation. Au cours des prochains mois, sa mise en œuvre sera assurée de façon concertée par Tourisme Charlevoix, en collaboration avec le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

