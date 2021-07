MONTEBELLO, QC, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le secteur laitier canadien est un pilier essentiel des collectivités rurales et un moteur clé de l'économie. Le gouvernement du Canada est déterminé à fournir le soutien nécessaire pour que les installations de transformation de produits laitiers puissent accroître leur production et rester bien positionnées pour l'avenir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, ont annoncé des investissements de plus de 1,3 million de dollars pour moderniser l'équipement, améliorer la productivité et la capacité de production, et permettre à La Fromagerie Montebello d'étendre ses activités.

La Fromagerie Montebello recevra 750 157 $ dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL) pour acheter de l'équipement neuf qui contribuera à accroître la production et à réduire les coûts. On s'attend à ce que La Fromagerie Montebello utilise 60 % plus de lait pour produire ses fromages.

La Fromagerie Montebello a aussi reçu du soutien de la part de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, qui a investi 600 000 $ dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation pour couvrir : l'achat d'équipement de transformation secondaire numérique, dont des machines pour emballer, portionner et thermoformer; l'achat d'un pasteurisateur à plaques; les coûts relatifs à l'agrandissement et à la rénovation d'un immeuble acquis récemment.

Citations

« Les secteurs des produits laitiers, de la volaille et des œufs sont essentiels à la vitalité de nos collectivités rurales. Ce programme d'investissement appuie la modernisation de nos transformateurs de produits laitiers et augmente la demande de lait canadien. Au moyen des paiements directs et des programmes lancés récemment, notre gouvernement honore l'engagement qu'il a pris envers nos producteurs et transformateurs soumis à la gestion de l'offre dans les nouveaux accords de libre-échange et réitère son engagement ferme de ne céder aucune part de marché lors des futures négociations commerciales. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers d'aider l'industrie agroalimentaire à investir dans des équipements et des appareils qui la rendront plus performante. Ce faisant, notre gouvernement garde le cap sur son plan pour une relance économique forte. Nous continuerons de soutenir le démarrage et la croissance des entreprises qui ont su démontrer leur savoir-faire et leur capacité d'innovation. Ce faisant, nous appuyons également la création d'emplois durables et le maintien de la compétitivité d'une industrie essentielle à la prospérité de l'économie canadienne et québécoise. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Félicitations à la Fromagerie Montebello pour son 10ième anniversaire. L'annonce d'aujourd'hui est un investissement important, car elle aide la Fromagerie Montebello à moderniser ses opérations et elle aide notre communauté à continuer de croître en tant que pilier de l'économie régionale. »

- Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« Nous fabriquerons une toute nouvelle usine de 8 000 pieds pour répondre à la demande croissante pour nos produits. Nous serons en mesure de créer de nouveaux fromages afin de développer de nouveaux marchés, grâce à un investissement de 1,5 million de dollars dans de l'équipement automatisé. De plus, de grandes fenêtres permettront aux résidents et aux touristes curieux de regarder nos employés à l'œuvre. Ce nouvel emplacement constituera une attraction majeure à Montebello. Il sera impossible de ne pas s'y arrêter. »

- Alain Boyer, propriétaire, La Fromagerie Montebello

Faits en bref

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, d'une valeur de 100 millions de dollars, vise à aider les transformateurs laitiers à moderniser leurs activités et à améliorer leur productivité et leur compétitivité.

Le budget de 2021 prévoit un montant supplémentaire de 292,5 millions de dollars sur sept ans pour un fonds d'investissement dans la transformation destiné à l'investissement privé dans les usines de transformation.

L'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec offre du financement et de l'accompagnement aux entreprises et aux régions du Québec. Ses interventions visent principalement les petites et moyennes entreprises et les organismes économiques sans but lucratif.

La Fromagerie Montebello, créée en 2011, est une entreprise située à Montebello (Québec) qui se spécialise dans la production de fromages fins.

une entreprise située à (Québec) qui se spécialise dans la production de fromages fins. Au Canada, 10 095 fermes laitières génèrent environ 19 000 emplois directs. La demande pour les produits laitiers canadiens demeure élevée; elle a entraîné une hausse de 10 pour cent de la production de lait cru au cours des cinq dernières années et a généré des recettes monétaires agricoles de plus de 7 milliards de dollars en 2020.

Le Canada compte plus de 500 transformateurs de produits laitiers. Ces derniers ont généré des ventes s'approchant des 17 milliards de dollars en 2020, et ils créent plus de 25 000 emplois directs. Si l'on tient compte des emplois directs et indirects, l'industrie de la transformation des produits laitiers génère près de 211 000 emplois.

