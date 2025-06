OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra en Saskatchewan plus tard cette semaine pour une visite de plusieurs jours afin de rencontrer des intervenants clés du secteur agricole de la province, qui représente plus de 40 % des terres agricoles cultivées du Canada.

Les membres des médias sont invités à se joindre au ministre MacDonald et à Daryl Harrison, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, le samedi 14 juin.

Citation

« Il ne fait aucun doute que la Saskatchewan est essentielle à l'agriculture et que l'agriculture est essentielle à la Saskatchewan. Je tiens à être présent sur le terrain et à rencontrer les acteurs du secteur en personne, sur leurs terres, afin de donner suite aux questions qui importent aux producteurs de l'ensemble de la province. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Date

Samedi 14 juin 2025

Inscription

Les médias sont priés d'envoyer un courriel à l'adresse [email protected] d'ici vendredi à 12 h (HNC) pour s'inscrire et obtenir les indications pour se rendre au point de presse à la ferme, qui est située à environ 40 minutes au sud de Regina.

