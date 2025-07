OTTAWA, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra en Alberta la semaine prochaine pour assister au Stampede de Calgary et rencontrer des intervenants clés du secteur agricole et agroalimentaire. L'Alberta joue un rôle essentiel dans le secteur agricole canadien. En effet, elle représente plus d'un quart des revenus agricoles, soit le taux le plus élevé du pays.

Le ministre MacDonald visitera des ranchs, des exploitations agricoles et des agroentreprises et s'entretiendra avec des producteurs et des chefs de file du secteur, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire et de la transformation des aliments. Les discussions porteront sur les moyens d'assurer la solidité et la résilience du secteur et certains sujets clés seront abordés, tels que l'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux, le renforcement de la compétitivité par l'innovation et la réduction du fardeau réglementaire, ainsi que l'augmentation des revenus des producteurs.

Citation

« Les agriculteurs, les éleveurs et les transformateurs d'aliments de l'Alberta sont des piliers de l'économie canadienne, et le Stampede de Calgary est l'occasion de célébrer fièrement cet héritage. J'ai hâte de me rendre sur le terrain pour entendre le point de vue de ceux et celles qui contribuent à faire progresser le secteur et travailler à leurs côtés pour veiller à ce qu'il continue de prospérer. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]