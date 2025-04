OTTAWA, ON, le 25 avril 2025 /CNW/ - Compte tenu des pressions et des incertitudes auxquelles fait face le secteur agricole, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de reporter la date limite d'inscription au programme Agri-stabilité du 30 avril 2025 au 31 juillet 2025 pour l'année de programme 2025.

Le programme Agri-stabilité est un programme fondé sur des marges conçu pour aider les producteurs à gérer les baisses de revenu importantes. Cette prolongation donne aux producteurs plus de temps pour examiner leurs besoins et gérer les répercussions des défis auxquels font face de nombreuses exploitations agricoles, telles que les pertes de production, l'augmentation des coûts et l'évolution des conditions du marché. Les agriculteurs qui subissent des pertes sont encouragés à présenter une demande de paiements provisoires au titre d'Agri-stabilité pour obtenir du soutien plus rapidement.

Les producteurs ont accès à un ensemble complet de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE), dont Agri-stabilité, pour gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et qui dépassent leur capacité de gestion. Les programmes de GRE sont souvent la première ligne de soutien pour les producteurs et les agriculteurs confrontés à des catastrophes. Les agriculteurs sont invités à utiliser ces programmes pour protéger leur exploitation agricole et favoriser la résilience du secteur agricole canadien.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web du programme Agri-stabilité.

