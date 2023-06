La grève prend fin chez Rosenbloom

Offre bonifiée : les membres adoptent la recommandation à 84 %

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Réunis hier en assemblée générale, les membres du Syndicat de Rosenbloom-CSN ont pris connaissance de la recommandation du conciliateur au dossier. Après la présentation du contenu du document, ils ont adopté celle-ci à 84 % lors d'un vote tenu à scrutin secret. Les syndiqué-es retourneront donc au travail, alors qu'ils étaient en grève générale illimitée depuis le 31 mai dernier.

Le comité de négociation recommandait chaudement la proposition présentée hier. L'assemblée a reçu avec enthousiasme la démonstration des gains salariaux allant jusqu'à 25 % sur cinq ans selon les catégories d'emploi. L'augmentation de salaire prévue à la date de la signature de la nouvelle convention collective sera payée rétroactivement sur toutes les heures travaillées depuis le 1er février 2023, date à laquelle le contrat de travail des salarié-es est venu à échéance. Certaines primes ont également été bonifiées, en plus d'enjeux sur le normatif, comme la banque de congés de maladie ou pour obligations familiales.

À la suite du vote, Alexandru Plohii, président du syndicat, s'est adressé à ses camarades : « Nous envoyons aujourd'hui un bon message aux patrons. Nous méritons cet argent, dans un contexte d'inflation en plus. Vous avez lutté, vous vous êtes tenus debout. Je suis fier de vous la gang et je suis fier d'être votre président ! »

Les travailleuses et les travailleurs de l'usine, qui pratiquent un métier souvent difficile, méritaient davantage de respect de la direction de l'entreprise. Avec la grève, ils ont démontré à ces derniers qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot et qu'ils voulaient se battre. Maintenant, ils auront enfin des conditions de travail à la hauteur de ce qu'ils méritent », soutient Serge Berthiaume, vice-président à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

« Nous célébrons les gains que le syndicat a gagnés au terme d'une lutte honorable. Enfin, la reconnaissance par l'employeur sera plus que bienvenue pour les salarié-es. Le conseil central sera toujours présent pour appuyer ce groupe dans toutes ses luttes et ses revendications », précise Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

L'usine de Rosenbloom, fondée en 1939, est une entreprise familiale de troisième génération, membre du groupe Pro-Ampac, l'un des plus importants producteurs d'emballage flexible au monde. L'usine de la rue Hodge à Ville Saint-Laurent compte 90 employé-es syndiqués à la CSN et fabrique des sacs d'épicerie et de commandes pour la restauration rapide comme McDonald's, Burger King et Tim Hortons, pour ne nommer que ceux-ci.

À propos

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux , le Conseil Central du Montréal métropolitain-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et du territoire Eeyou Istchee Baie-James.

La FIM-CSN rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Ursule Ferland, 514 578-15783, [email protected]