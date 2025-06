Transport adapté d'exo : entente adoptée à l'unanimité !

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Les membres du syndicat qui organisent le transport adapté pour exo dans les couronnes nord et sud de Montréal, ont entériné à l'unanimité l'entente de principe obtenue en négociation !

La nouvelle convention collective de cinq ans prévoit des augmentations de 17 %. Une nouvelle lettre d'entente encadre le télétravail et des règles claires ont été établies pour l'attribution des vacances et des heures supplémentaires. Une prime pour la formation a également été ajoutée. L'entente a été obtenue avec le concours de la conciliation du ministère du Travail.

« En négociation depuis février 2024, ce fut un long processus qui n'a pas toujours été facile, mais qui en valait la peine. Nous sommes fiers du travail accompli. J'aimerais également souligner l'apport de monsieur Marc André Dinardo qui a été des nôtres pour les 3/4 des négociations et à Chantal Fournelle qui a pris le relais au pied levé. Nous ne sommes pas un gros syndicat, mais quelle belle équipe nous formons. », commente Nathalie Cécyre, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs d'exo - transport adapté-CSN.

L'une des tâches de ces travailleuses et travailleurs est de répondre aux demandes de personnes handicapées et de coordonner leurs déplacements avec les sous-traitants embauchés par exo.

« Le transport adapté d'exo méritait un rattrapage par rapport à celles et ceux qui jouent le même rôle dans les autres sociétés de transport collectif », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

« Rappelons aussi qu'une journée de grève a été exercée le 27 mars dernier. C'est en exerçant leur rapport de force que ces travailleuses et travailleurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu », affirme Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs d'exo - transport adapté-CSN compte près de 30 membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 69 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle compte 20 syndicats et plus de 5 000 membres dans le transport en commun. Le CCMM-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte 400 syndicats représentant plus de 110 000 personnes. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour informations : Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380 ; [email protected]