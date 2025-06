Privatisation de la SAQ - La CSN dénonce une autre fermeture de succursale

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Réunis aujourd'hui devant la succursale de la SAQ Monk à Montréal, la CSN s'est jointe au groupe Solidarité SAQ Sud-Ouest afin de dénoncer la fermeture prochaine d'une autre succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Nicolas Doucet, secrétaire général du Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN, a témoigné des impacts majeurs de la fermeture d'une succursale dans un quartier : « J'ai déjà vécu une fermeture sauvage de succursale, celle de Pointe-Saint-Charles en 2012. J'ai travaillé sept ans dans cette succursale très rentable que la SAQ a décidé de fermer pour forcer les gens à fréquenter les plus gros points de vente. Le résultat a été désastreux : la rue Centre s'est dévitalisée, la plupart des commerces ont fermé et les locaux commerciaux se sont vidés. La rue vivante que nous connaissions à l'époque est devenue un désert de locaux à louer ».

Pour Frédéric Brun, président de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, l'élan de privatisation actuelle de la SAQ par le gouvernement de la CAQ est une très mauvaise idée : « Les récentes décisions du gouvernement visant à fermer huit succursales de la SAQ tout en ouvrant 34 nouvelles agences et une centaine de micro-agences ne passent pas du tout. Ces décisions imposent des conséquences économiques et sociales qui ne peuvent être ignorées par les pouvoirs publics en plus de déplacer le réseau des succursales de la SAQ et sa clientèle vers le secteur privé. Nous allons poursuivre notre mobilisation afin de contrer ces décisions qui, à plusieurs égards, vont carrément à l'encontre des intérêts de la population ».

Pour sa part, Ramatoulaye Diallo, trésorière du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, s'inquiète de la santé publique du territoire qu'il représente : « Rappelons que la mission principale de la SAQ est d'offrir des services de vente des produits de l'alcool de qualité, en respect des normes éthiques responsables et des lois encadrant ces activités. Nous voyons donc d'un mauvais œil la mise en opération de micro-agences dans les dépanneurs en milieu densément peuplé comme Montréal et Laval, qui pourraient commercialiser des petits formats de spiritueux, sans le même engagement législatif quant à la vente de ces produits. Avec la multiplicité des micro-agences dont certaines sont déjà en place, la vérification de l'âge et de la sobriété de la clientèle par des tiers non formés sur ces enjeux nous inquiètent ».

