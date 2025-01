Rejet des dernières offres de Sonaca à 98,5 %

MIRABEL, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Les syndiqué-es de Sonaca, un important fabricant d'ailes d'avion, ont voté à 98,5 % contre les dernières offres patronales. Il s'agissait du 2e refus d'offres patronales dans cette ronde de négociation amorcée depuis le printemps 2024. Le premier de ces refus avait été voté à 99,2 %.

« Nous demandons à Sonaca de revenir à la table de négociation puisqu'il est clair que l'offre actuelle ne satisfait pas les membres et que plusieurs risquent de quitter l'entreprise si nos conditions ne sont pas plus compétitives », affirme Benoit Pépin, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sonaca Montréal-CSN.

En plus des offres salariales insuffisantes, le président souligne que la dernière offre patronale était inéquitable envers les employé-es ayant moins d'années de service et le refus de l'employeur de verser rétroactivement les augmentations salariales à partir du mois de juin dernier.

Rappelons que les membres du syndicat ont voté à 98 % pour la grève à exercer au moment jugé opportun. « Sans une réelle reprise des négociations, nous n'aurons d'autre choix que de déclencher la grève », ajoute le président. Ce dernier refuse qu'une offre soit imposée de nouveau. Il faudra une offre négociée qui soit à la hauteur de ce que les membres méritent.

« Il faut que les offres de Sonaca soient à la hauteur des conditions de travail dans les entreprises multinationales du secteur de l'aéronautique au Québec », ajoute Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN. Sonaca est un fournisseur pour plusieurs entreprises bien connues, telles que Bombardier ou Boeing.

Région de l'aéronautique

« Nous sommes solidaires avec les travailleuses et les travailleurs de Sonaca et nous allons appuyer tous leurs moyens de pression, y compris la grève », conclut Chantal Maillé, présidente du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides-CSN.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides-CSN regroupe 85 syndicats et plus de 19 300 membres. Il est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois.

SOURCE FIM-CSN

Pour information : Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514-966-4380, [email protected]