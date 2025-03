Crise forestière - La scierie de Rivière-aux-Rats ferme et son avenir reste incertain

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 mars 2025 /CNW/ - L'employeur a annoncé la fermeture pour une durée indéterminée de la scierie de Rivière-aux-Rats, soit cette semaine ou la semaine prochaine, quand l'inventaire de bois dans la cour sera épuisé.

Notre inquiétude remonte à la fin de l'été 2024 et nous convoquions les médias, ici même, le 12 septembre dernier, alors que l'avenir de la scierie de Rivière-aux-Rats ne tenait déjà qu'à un fil. La cessation d'emploi avait ensuite été amorcée le 20 décembre, à la suite de quoi la scierie n'employait plus qu'un tiers de la centaine de travailleuses et de travailleurs, jusqu'à maintenant.

« Comme l'employeur ne nous confirme pas la vente de l'usine à Arbec ni à un autre acheteur, nous lui demandons d'enfin clarifier ses intentions quant à l'avenir de l'usine. Nos membres n'en peuvent plus d'être maintenus dans l'incertitude à savoir si notre usine serait démantelée ou si elle pourrait encore rouvrir lorsque le marché reprendra », soutient Herman Martel, vice-président du Syndicat des employé-es de la scierie de Rivière-aux-Rats-CSN.

Rappelons que Produits forestiers Résolu, le propriétaire de la scierie, est maintenant contrôlé par un homme d'affaires indonésien, Jackson Wijaya, lequel a cédé 26 % de sa garantie d'approvisionnement en bois de la forêt publique à une autre scierie l'an dernier. Wijaya possède aussi Domtar et Paper Excellence. Il est devenu en peu de temps un géant du secteur forestier canadien.

« Le gouvernement du Québec doit se servir des leviers dont il dispose pour empêcher le saccage d'une industrie qui a bâti et qui continue à bâtir le Québec. Il faut cesser la fermeture d'usines comme celle de Rivière-aux-Rats. Nous devons développer une vision d'avenir pour notre forêt. J'en appelle au premier ministre Legault », affirme François Enault, 1er vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Pas de transferts des garanties

« Il est capital que le ministère des Forêts du Québec mette un frein au transferts de garanties d'approvisionnement, sans quoi il deviendra impossible de rouvrir l'usine. Les travailleurs et les travailleuses ne doivent pas être de simples pions dont les compagnies peuvent disposer comme bon leur semble. Contrairement à d'autres dossiers du secteur privé, notre gouvernement peut intervenir en demandant des comptes et des garanties avant de donner le bois de la forêt publique à un nouvel exploitant », affirme Dominic Tourigny, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

Le maire et la députée interpelés

« Le maire de La Tuque, Luc Martel, et la députée Marie-Louise Tardif de la CAQ ont voulu nous rassurer sur l'avenir de la scierie de Rivière-aux-Rat, mais rien ne bouge et nous sommes encore dans le noir. Il est temps de faire la lumière sur cette saga qui dure depuis trop longtemps », ajoute Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN.

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 338 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment des travailleuses et travailleurs de l'industrie forestière.

Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe plus de 19 000 membres réunis au sein de 130 syndicats issus de tous les secteurs d'activité. Le territoire du conseil central couvre les deux régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

