Dix jours de grèves sur deux traverses du Saint-Laurent

QUÉBEC et MATANE, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - En ce vendredi 4 juillet, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN déclenchent dix jours de grève sur les traverses de Québec-Lévis et de Matane-Baie-Comeau-Godbout, ainsi qu'à l'atelier de réparation navale de Québec. Le syndicat a récemment adopté à 90 % un mandat de moyens de pression incluant une banque illimitée de jours de grève.

« Pour nous, la grève, c'est vraiment le moyen de pression ultime. On aurait préféré régler bien avant aujourd'hui, mais la Société des traversiers du Québec (STQ) s'est traîné les pieds tout au long de notre négociation et on ne figure pas dans les priorités du gouvernement. On le répète encore : on est sans convention collective depuis le 1er avril 2023 et on en est à notre troisième année sans augmentation salariale, à assumer l'inflation démesurée des dernières années. Même si presque tous les autres salarié-es du gouvernement ont réglé, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne semble toujours pas pressé de conclure notre négociation », précise le président du syndicat, Patrick Saint-Laurent.

« En plus de laisser traîner la négociation inutilement, l'employeur a déposé une liste de reculs dans les conditions de travail qui n'ont tout simplement pas d'allure. Si vous cherchez des responsables de cette grève-là, on vous invite à interpeler la STQ et le SCT. Ça fait plusieurs fois qu'on demande au SCT de donner des mandats clairs à la Société des traversiers du Québec et à son équipe de porte-paroles pour enfin régler cette négociation-là », ajoute la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton. « On demande donc au gouvernement d'enfin assumer ses responsabilités et de passer à l'action afin d'assurer à la population le service auquel elle a droit. »

« On a déjà joué dans ce film-là et sérieusement, si le gouvernement avait compris l'an dernier, dans cette même négociation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a des salarié-es qui sont encore payé à peine plus de 20 $ l'heure pour travailler sur les navires de la STQ et nous, on trouve ça inacceptable. On est donc solidaires avec les salarié-es en grève qui ont décidé d'exercer leur rapport de force à un moment où le gouvernement n'aura pas le choix de les écouter », souligne Pierre Emond, vice-président du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

« Quand la STQ ne prend pas la négociation avec ses salarié-es au sérieux, ce sont les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord qui en paient le prix. On vit déjà avec les problèmes liés au F.-A. Gauthier, qui a coûté une fortune aux contribuables. Ce serait bien la moindre des choses que le gouvernement négocie sérieusement et respectueusement avec les salarié-es de la STQ pour assurer le service toute l'année, particulièrement en haute saison. Bref, on veut un règlement et ça presse », martèle la présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN, Liette Ross.

« Pour la CSN, il y a clairement une crise dans le transport au Québec. Au lieu de s'y attaquer et de planifier un financement adéquat pour bien rémunérer les salarié-es et bâtir des infrastructures durables, qui offriront un service fiable à la population, le gouvernement préfère engloutir des milliards dans un projet de 3e lien de plus en plus critiqué, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Il serait temps qu'on investisse l'argent de la population aux bons endroits, ce qui implique, entre autres, d'offrir de bonnes conditions aux travailleuses et aux travailleurs de la STQ », conclut François Enault, premier vice-président de la CSN.

À propos

Le Syndicat national des traversiers du Québec-CSN regroupe 200 membres travaillant sur la traverse de Québec-Lévis, à l'atelier de réparation navale de Québec ainsi que sur terre et sur mer à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Martin Petit, 514 894-1326, [email protected]