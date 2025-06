La STM doit en faire plus pour l'avenir du transport collectif public

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Alors que débute la dernière journée de grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM, le Syndicat du transport de Montréal-CSN appelle la STM à poser des gestes forts pour assurer l'avenir du transport collectif public. Le syndicat et deux organisations écologistes appellent le gouvernement à mettre fin au sous-financement du transport en commun.

Pour que la médiation fonctionne, il faut que la STM bouge

Le 16 juin, le syndicat tenait une première rencontre avec le médiateur dans l'objectif d'accélérer la négociation. Si le syndicat est prêt à se concentrer sur les enjeux majeurs de la négociation, il faut aussi que la STM accepte enfin de tasser ses demandes de reculs. À l'heure actuelle, la STM demande toujours d'augmenter le recours à la sous-traitance, en plus de vouloir s'en prendre aux conditions de travail comme les horaires. Rappelons que le syndicat multiplie les interventions pour que la STM montre de l'ouverture pour parvenir à une entente.

La grève de neuf jours des 2400 employé-es d'entretien de la STM a affecté les services aux usagères et aux usagers. Dans les prochaines semaines, le syndicat poursuit les travaux de négociation. Si les avancées ne sont pas satisfaisantes d'ici là, une prochaine séquence de grève est possible au cours des prochaines semaines. Après plus d'un an de négociation, le syndicat déplore que la négociation stagne en raison de la volonté de la STM de miser sur la sous-traitance.

« Les employé-es d'entretien de la STM continuent de se mobiliser pour des services de qualité. Chaque jour, on voit à quel point nos infrastructures ont besoin d'amour. Alors que la grève se termine aujourd'hui, on s'attend à ce que la STM arrive à la table de négociation avec ouverture pour enfin changer de cap. Ce n'est pas en sabrant dans nos conditions de travail qu'on va réussir à recruter du personnel. Ce n'est pas en augmentant la sous-traitance qu'on va parvenir à bien entretenir les métros et les autobus. Nous nous attendons à ce que la négociation évolue durant l'été, mais si ça n'avance pas, la STM se magasine un automne chaud », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

Miser sur le transport collectif pour enclencher la transition juste

Deux menaces touchent actuellement le transport collectif à Montréal. D'un côté, l'ouverture à la sous-traitance de la STM ne ferait qu'augmenter les coûts tout en nuisant à l'expertise publique. De l'autre, le manque de financement gouvernemental nuit à l'entretien et au développement de nouveaux projets de transport collectif. Au moment où la lutte aux changements climatiques est plus urgente que jamais, les gouvernements doivent investir davantage dans le transport en commun.

« Nos transports collectifs jouent un rôle clé dans la transition écologique, aussi bien pour réduire nos émissions que pour offrir des alternatives de transport à l'automobile. Pour avoir des services publics de qualité dans le transport en commun, ça prend de bonnes conditions de travail pour les salarié-es et un financement à la hauteur des besoins », de conclure Zélie Victor, chargée de campagne au Front commun pour la transition énergétique, et François Geoffroy, coordonnateur général de Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique.

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

