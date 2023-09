QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Les brise-glaces sont une composante essentielle de la flotte de la Garde côtière canadienne, pour garantir la sécurité de la navigation, prévenir les embâcles et les inondations, et assurer l'ouverture des routes maritimes.

Aujourd'hui, le ministre de Services publics et Approvisionnement Canada, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a officiellement accueilli au sein de la flotte de la Garde côtière canadienne le NGCC Vincent Massey, le troisième de trois brise-glaces provisoires de taille moyenne, lors d'une cérémonie d'inauguration, qui s'est tenue au Quai de la Reine, à Québec (Québec). Le navire rejoint la flotte des brise-glaces qui assurent l'ouverture et la sécurité des voies navigables de l'est du Canada pendant l'hiver.

Lors de la cérémonie sur le quai, la marraine du navire, Madame Dominique Demers, était accompagnée du ministre Duclos, du commissaire de la Garde côtière canadienne Mario Pelletier, et du commissaire adjoint de la Région du Centre, Marc-André Meunier, pour le traditionnel bris d'une bouteille de cérémonie sur la proue du navire. En plus de leur dévouement au service, le NGCC Vincent Massey et son équipage ont pu assister à l'allocution d'ouverture de Sage Raymond Gros-Louis de la Nation Huronne-Wendat.

Le NGCC Vincent Massey a rejoint ses semblables, des brise-glaces provisoires de taille moyenne, le NGCC Jean Goodwill et le NGCC Captain Molly Kool, pour fournir des services de déglaçage dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent, ainsi que dans la région de l'Atlantique. Comme tous les navires de la Garde côtière canadienne, le NGCC Vincent Massey est également équipé pour appuyer, au besoin, les interventions environnementales et les opérations de recherche et sauvetage.

Le nom donné au NGCC Vincent Massey est celui du premier gouverneur général du Canada né au Canada après la Confédération. La Garde côtière canadienne est également fière que le NGCC Vincent Massey soit parrainé par Dominique Demers, la célèbre romancière canadienne pour enfants, mieux connue pour la série Mlle Charlotte. Dans la tradition maritime, la personne parrainant un navire est une personne civile participant à la cérémonie d'inauguration d'un navire, et qui s'intéresse de près aux opérations du navire.

Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada revitalise l'industrie de la construction navale, crée de bons emplois spécialisés, et construit de toutes nouvelles classes de navires, afin de garantir que les services maritimes du Canada disposent d'équipements sécuritaires, fiables et modernes pour remplir leurs missions. Les trois brise-glaces provisoires de taille moyenne ont été acquis pour renforcer la flotte existante de la Garde côtière canadienne, pendant que de nouveaux navires sont construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

On estime que les contrats dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale ont contribué pour environ 21,26 milliards de dollars (1,93 milliard de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada et créé ou maintenu plus de 18 000 emplois par an entre 2012 et 2022.

« Investir dans l'avenir de la flotte de la Garde côtière canadienne et en assurer l'avenir est une priorité absolue pour notre gouvernement. Cet investissement permet à la Garde côtière canadienne de disposer des ressources nécessaires pour relever les défis actuels et futurs, et assurer la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« De son port d'attache ici à Québec, le brise-glace provisoire de taille moyenne, le NGCC Vincent Massey jouera un rôle essentiel pour s'assurer que les eaux de l'est du Canada et de l'Arctique continuent d'être sécuritaires et accessibles. L'inauguration de ce navire marque un jalon important pour la Stratégie nationale de construction navale et les membres de la Garde côtière canadienne qui navigueront à bord du brise-glace. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

« Aujourd'hui est un autre jour de fierté pour la Garde côtière canadienne alors que nous accueillons officiellement le NGCC Vincent Massey au sein de la flotte de la Garde côtière canadienne. Je sais à quel point nos membres d'équipage sont enthousiastes au moment où nous inaugurons ce brise-glace, et à quel point ils sont impatients de naviguer au service des Canadiens dans l'ensemble du fleuve et du golfe du Saint-Laurent et de la région de l'Atlantique. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Vincent Massey a été gouverneur général de 1952 à 1959, après une illustre carrière de fonctionnaire où il s'est distingué en tant que haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, et Envoyé extraordinaire du Canada aux États-Unis.

a été gouverneur général de 1952 à 1959, après une illustre carrière de fonctionnaire où il s'est distingué en tant que haut-commissaire du au Royaume-Uni, et Envoyé extraordinaire du aux États-Unis. En août 2018, Chantier Davie de Lévis, au Québec, a obtenu un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition et la conversion de trois brise-glaces provisoires pour la Garde côtière canadienne. Les trois brise-glaces ont été acquis pour compléter la flotte existante, pendant les périodes de prolongation de la durée de vie des navires et de réparation, en fournissant une capacité continue sur l'eau pendant les périodes d'entretien prévues.

Le NGCC Vincent Massey a été intégré à la flotte de la Garde côtière canadienne en octobre 2022. Le premier des trois brise-glaces, le NGCC Captain Molly Kool , est entré en service à la fin de 2018, suivi du NGCC Jean Goodwill en novembre 2020.

a été intégré à la flotte de la Garde côtière canadienne en octobre 2022. Le premier des trois brise-glaces, le NGCC , est entré en service à la fin de 2018, suivi du NGCC en novembre 2020. La conversion et le radoub du NGCC Vincent Massey comprenaient l'augmentation de la capacité d'hébergement de l'équipage, l'ajout d'une grue pour charges lourdes, l'augmentation de la capacité de déglaçage et de l'endurance du navire. De plus, des travaux ont été nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles de la Garde côtière canadienne et aux exigences réglementaires canadiennes.

comprenaient l'augmentation de la capacité d'hébergement de l'équipage, l'ajout d'une grue pour charges lourdes, l'augmentation de la capacité de déglaçage et de l'endurance du navire. De plus, des travaux ont été nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles de la Garde côtière canadienne et aux exigences réglementaires canadiennes. Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne escortent en toute sécurité les navires dans les eaux couvertes de glace, entretiennent les aides à la navigation, et mènent des activités de recherche et de sauvetage. De décembre à mai, les brise-glaces opèrent dans le Canada atlantique, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs, et dans l'Arctique de mai à novembre.

atlantique, le fleuve et les Grands Lacs, et dans l'Arctique de mai à novembre. La Stratégie nationale de construction navale est un engagement à long terme pour promouvoir la construction navale nationale. Il ne s'agit pas seulement de construire des navires, mais de revitaliser et de redynamiser une industrie maritime de classe mondiale, qui soutient l'innovation technologique canadienne, et apporte des emplois et de la prospérité à de nombreuses communautés à travers le pays.

