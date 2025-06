TORBAY, NL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur des collectivités côtières, rassemblant les gens pour le travail et les loisirs. Il est donc essentiel d'investir dans l'infrastructure pour renforcer les pêches commerciales et récréatives locales, et offrir des ports fiables et sécuritaires à leurs utilisateurs. À l'échelle nationale, ces ports permettent à plus de 45 000 Canadiens d'œuvrer dans l'industrie du poisson et des fruits de mer.

Conformément à l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la croissance économique et du soutien aux collectivités côtières, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé un investissement de 4,1 millions de dollars pour reconstruire le quai de Torbay, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui est une plaque tournante pour le commerce, la communauté et la culture locale.

Afin d'améliorer la sécurité, les infrastructures existantes seront enlevées et remplacées par un nouveau quai en bois et un pare-embruns en béton, spécialement conçus pour résister aux phénomènes météorologiques extrêmes résultant des changements climatiques. Le quai reconstruit, qui devrait être achevé en mai 2026, soutiendra l'économie et la culture de la région en stimulant les pêches commerciales et récréatives, ce qui crée des emplois, et aide à préserver les traditions et le mode de vie de la communauté. De nombreux ports pour petits bateaux, comme le quai de Torbay, sont les moteurs économiques qui alimentent les communautés côtières, rurales et autochtones du Canada. Le fait de les maintenir en bon état de fonctionnement et de résistance aux défis météorologiques, soutient les économies et les traditions de ces communautés importantes.

Citation

« Il est essentiel de veiller à ce que les pêcheurs commerciaux et les collectivités côtières aient accès à des infrastructures modernes et résilientes pour assurer la vigueur et la durabilité économiques du Canada. En investissant pour reconstruire et moderniser les ports, nous soutenons non seulement les industries locales, mais nous fortifions également nos ports contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les défis climatiques. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux bénévoles de l'Administration portuaire de Torbay pour leur dévouement - votre travail renforce nos collectivités et permet aux pêcheurs de continuer à travailler efficacement. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le budget de 2024 a investi 463 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les ports pour petits bateaux du Canada . De ce montant, plus de 100 millions de dollars ont été alloués à 26 ports de Terre-Neuve-et- Labrador , y compris à Torbay.

. De ce montant, plus de 100 millions de dollars ont été alloués à 26 ports de Terre-Neuve-et- , y compris à Torbay. Les projets de restauration des ports sont entrepris en collaboration avec les administrations portuaires locales, qui sont des organismes sans but lucratif constitués en personne morale, qui gèrent et exploitent des installations pour les utilisateurs locaux. Il y a environ 1000 bénévoles dans les administrations portuaires de Terre-Neuve-et- Labrador .

. Le contrat principal pour ces travaux a été attribué à Exploits Welding and Machine Shop Limited.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Contacts: Andrew Richardson, Directeur des communications par intérim, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]