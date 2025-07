DARTMOUTH, NS, le 30 juill. 2025 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle fondamental pour assurer la sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin du Canada. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité de garantir que le Canada dispose des navires dont nous avons besoin pour continuer à fournir ces services vitaux aux Canadiens.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne a officiellement accueilli le NGCC Baie des Chaleurs au sein de sa flotte à la station de bateaux de sauvetage de Clark's Harbour, en Nouvelle-Écosse.

Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets, ainsi que la marraine du navire, Rosemarie Patricia LeBlanc, les membres de l'équipage, et des membres de la communauté, ont participé au traditionnel bris d'une bouteille de cérémonie sur la proue du navire.

Le NGCC Baie des Chaleurs est l'un des 20 nouveaux bateaux de recherche et sauvetage qui seront mis en service par la Garde côtière canadienne dans l'ensemble du pays.

Les bateaux de sauvetage sont spécialement conçus et équipés pour intervenir en cas d'incidents de recherche et de sauvetage en mer. Ils peuvent naviguer jusqu'à 100 milles marins de la côte, maintenir un état de préparation maximal de 30 minutes et sont habituellement prêts à intervenir dès qu'une alerte est reçue.

Les nouveaux navires de recherche et de sauvetage sont stationnés partout au Canada pour fournir des services vitaux de recherche et sauvetage, y compris des recherches sur l'eau, des interventions en cas d'appels de détresse en mer, ainsi que de l'aide aux navires désemparés. Jusqu'à présent, 13 des bateaux de sauvetage ont été livrés aux diverses stations de la Garde côtière sur la côte de l'Atlantique.

« Je suis heureuse d'inaugurer la mise en service du NGCC Baie des Chaleurs. Grâce à cet investissement octroyé dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, les équipes de recherche et de sauvetage disposeront d'un équipement de pointe qui leur permettra de servir les Canadiens de façon sécuritaire, efficace et efficiente. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« L'accueil du NGCC Baie des Chaleurs est un moment de fierté pour nos collectivités côtières et une étape essentielle dans la protection de nos eaux, et de quiconque en dépend. Ce navire est un symbole de notre lien profond avec la mer et de notre engagement continu à assurer la sécurité de nos eaux pour les générations à venir. »

Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets

« Je félicite la Garde côtière canadienne pour la mise en service de son 16e nouveau bateau de recherche et de sauvetage. Nous sommes fiers d'appuyer la construction de ces navires de classe Bay dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui permettent au personnel de la Garde côtière de fournir une assistance maritime, et d'assurer la sécurité de nos eaux. Cette étape importante est une autre étape dans l'édification d'un Canada fort, qui investit dans notre souveraineté maritime, soutient les emplois canadiens et renforce notre expertise en matière de construction navale d'un océan à l'autre et à l'autre. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Le NGCC Baie des Chaleurs est classé comme un bateau de recherche et sauvetage, avec une vitesse maximale de 25 nœuds, et disposant d'un équipage de quatre personnes.

est classé comme un bateau de recherche et sauvetage, avec une vitesse maximale de 25 nœuds, et disposant d'un équipage de quatre personnes. Le NGCC Baie des Chaleurs servira au besoin sur toute la côte de l'Atlantique, jusqu'à ce que la nouvelle station de bateaux de sauvetage de Grand Passage et le quai soient terminés. Ces travaux devraient être achevés en 2027.

servira au besoin sur toute la côte de l'Atlantique, jusqu'à ce que la nouvelle station de bateaux de sauvetage de Grand Passage et le quai soient terminés. Ces travaux devraient être achevés en 2027. Le port d'attache du navire sera situé à la nouvelle station de bateaux de sauvetage et au quai en construction à Grand Passage, en Nouvelle-Écosse, pour remplacer l'emplacement de Westport .

. Les bateaux de sauvetage sont officieusement désignés comme étant de la « classe Bay », car chacun d'eux porte le nom d'une baie canadienne.

Ces bateaux amarrés à redressement automatique ont été conçus pour fournir des services de recherche et de sauvetage essentiels, notamment :

mener des recherches en mer



répondre à des appels de détresse en mer



fournir de l'aide aux navires désemparés



naviguer jusqu'à 100 milles nautiques de la côte



remplacer les navires de recherche et sauvetage actuels de la GCC

Tous les ans, la Garde côtière canadienne répond à plus de 6 500 demandes d'intervention maritime. Au cours d'une journée typique, la GCC coordonne l'intervention de 18 opérations de recherche et de sauvetage, assistent 47 personnes et sauvent 13 vies.

